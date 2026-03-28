Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

Drie Belgische eersteklassers pakken uit met een actie in samenwerking met Recupel. De bedoeling is zoveel mogelijk oude gsm's in te zamelen.

Actie in samenwerking met Recupel

Recupel werkt met Cercle Brugge, Union SG en OH Leuven samen om oude gsm’s in te zamelen. De drie ploegen zullen tegen elkaar strijden om zoveel mogelijk toestellen in te zamelen.

Elke ingeleverde gsm telt als een goal voor het team van de supporter. Om de competitie eerlijk te houden voor zowel grote als kleine ploegen, wordt het aantal ingezamelde gsm's in verhouding bekeken met het aantal aanwezige thuissupporters.

Het team met de hoogste score wint de Re-cup-el-trofee. Daaraan is een geldprijs van 5.000 euro voor de jeugdwerking of een zelfgekozen project voorzien.

Exclusieve beloningen voor supporters

Supporters die deelnemen, worden dubbel beloond. Voor elke gsm ontvangen ze meteen een gratis consumptie in het stadion. Daarnaast krijgen ze de kans om deel te nemen aan een exclusieve wedstrijd met als hoofdprijs een van de drie unieke gsm’s van hun club.

“Bij Cercle Brugge zetten we bewust in op initiatieven die recyclage en duurzaamheid stimuleren, van mobiliteit en herbruikbare bekers tot gerichte inzamelacties”, aldus Klaas Reynaert, CEO Cercle Brugge op de website van de Vereniging.





“Als voetbalploeg willen we onze rol als megafoon in de samenleving benutten om supporters te inspireren tot duurzamere en weloverwogen keuzes. Met de Re-cup-el tonen we dat we samen, met creatieve acties zoals het recycleren van oude gsm’s, een echte maatschappelijke impact kunnen creëren”, besluit hij.