Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

Dat de transferzomer heet gaat worden? Dat is zo stilaan duidelijk. Rest de vraag wie er met de leukste dealtjes gaat weglopen. Diverse Belgische ploegen zitten al eens in elkaars vaarwater. Dat is ook deze week niet anders.

Marko Ivezic is een naam die de komende maanden wel eens vaker de revue zou kunnen passeren. De 20-jarige Servische centrale verdediger zou daarbij ook mogen dromen van een mogelijke overstap naar de Jupiler Pro League.

Belgische teams willen Marko Ivezic

Er zijn wel de nodige kapers op de kust voor Marko Ivezic. Volgens transfergoeroe Rudy Galetti is er ook aandacht vanuit de MLS en de Deense competitie - maar dus ook uit ons land. En dat is niet uit de lucht gegrepen.

🚨🔥 EXCL | MLS, Danish and Belgian clubs have shown concrete interest in Marko Ivezic.



The Serbian centre-back - under contract with Holstein Kiel until June 2027 - is enjoying a solid season with 20 appearances in 2. Bundesliga so far. pic.twitter.com/DdoUuozO1q — Rudy Galetti (@RudyGaletti) March 28, 2026

De jonge centrale verdediger maakt namelijk een goede indruk bij Holstein Kiel in de Duitse tweede klasse. Dit seizoen kwam hij al twintig keer in actie en bleek daarin heel erg solide in het verdedigen en ook in de opbouw van waarde.

Wie haalt Marko Ivezic op?

Door zijn goede prestaties is de 20-jarige Serviër ondertussen 1,5 miljoen euro waard volgens Transfermarkt. De verdediger is 191 centimeter lang en kan daardoor ook in de lucht van waarde zijn voor zijn teams.





Welke Belgische teams interesse zouden hebben in Marko Ivezic? Dat is tot op heden niet geweten. Met Club Brugge is er alvast één topclub naarstig op zoek naar een centrale verdediger, waarbij ze al op verschillende pistes zijn gebotst.