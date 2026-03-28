Transfer à la Union? 'Belgische clubs (meervoud) willen topper in wording uit Duitse competitie ophalen'

Foto: © photonews
Dat de transferzomer heet gaat worden? Dat is zo stilaan duidelijk. Rest de vraag wie er met de leukste dealtjes gaat weglopen. Diverse Belgische ploegen zitten al eens in elkaars vaarwater. Dat is ook deze week niet anders.

Marko Ivezic is een naam die de komende maanden wel eens vaker de revue zou kunnen passeren. De 20-jarige Servische centrale verdediger zou daarbij ook mogen dromen van een mogelijke overstap naar de Jupiler Pro League.

Belgische teams willen Marko Ivezic

Er zijn wel de nodige kapers op de kust voor Marko Ivezic. Volgens transfergoeroe Rudy Galetti is er ook aandacht vanuit de MLS en de Deense competitie - maar dus ook uit ons land. En dat is niet uit de lucht gegrepen.

De jonge centrale verdediger maakt namelijk een goede indruk bij Holstein Kiel in de Duitse tweede klasse. Dit seizoen kwam hij al twintig keer in actie en bleek daarin heel erg solide in het verdedigen en ook in de opbouw van waarde.

Wie haalt Marko Ivezic op?

Door zijn goede prestaties is de 20-jarige Serviër ondertussen 1,5 miljoen euro waard volgens Transfermarkt. De verdediger is 191 centimeter lang en kan daardoor ook in de lucht van waarde zijn voor zijn teams.

Welke Belgische teams interesse zouden hebben in Marko Ivezic? Dat is tot op heden niet geweten. Met Club Brugge is er alvast één topclub naarstig op zoek naar een centrale verdediger, waarbij ze al op verschillende pistes zijn gebotst.

Philippe Albert spreekt klare taal over Relegation Play-offs: "Niets te vrezen"

16:45
Dat is nog eens trouw aan de Verenigigin: kapitein JPL blijft nog een jaartje aan boord

16:30
"Het perfecte bewijs": Teklak onder de indruk van twee ploegen uit de top zes

16:15
LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie Live

15:49
Plannen duidelijk: 'Club Brugge incasseert meer dan 20 miljoen euro, maar doet slechte zaak'

15:30
Patrick Goots geeft Westerlo specifieke opdracht in play-offs

15:15
'Iedereen wil Karetsas: deze ploeg voert de forcing met megalomaan bod'

15:00
Juridische strijd op komst? KAA Gent komt met stevig statement in brief naar Pro League

14:30
🎥 De Cat en Stassin charmeren bondscoach Garcia, maar het zal toch met de voeten moeten gebeuren De derde helft

14:00
Cercle Brugge pakt tegen Dender uit met bijzondere actie

13:45
'Belgische teams gaan concurrentie aan met Bundesliga voor gegeerde winger'

13:30
Revelatie van Essevee spreekt klare taal: "Het zou niet meer mogen"

13:15
Vanhaezebrouck twijfelt niet: "Rijp genoeg, hij had al Rode Duivel mogen zijn"

13:00
De Bruyne een helft, eerste minuten voor De Cat? De vermoedelijke basiself van de Rode Duivels

12:30
"Als hij me vraagt, dan doe ik dat": Luc Nilis staat open voor speciaal avontuur

12:15
'PSG en Chelsea strijden voor liefst vier(!) spelers van KRC Genk'

12:00
Analist duidelijk: "Half mirakel als zij de titel nog pakken"

11:30
Tegenstander Rode Duivels komt met ferm statement en verwittiging

11:00
Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

10:30
'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

10:00
Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

09:30
Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

09:00
'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

08:40
Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

08:20
Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

08:20
LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

07:30
Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

07:41
Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

07:10
Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

07:25
Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen" Interview

06:45
Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

07:00
Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

06:15
Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

06:30
Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

22:45
Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

23:00
🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

22:30
2. Bundesliga

 Speeldag 27
Hannover 96 Hannover 96 1-0 Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig
Karlsruher SC Karlsruher SC 3-1 Greuther Fürth Greuther Fürth
1.FC Nürnberg 1.FC Nürnberg 3-0 Kaiserslautern Kaiserslautern
Elversberg Elversberg 3-1 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
Paderborn 07 Paderborn 07 2-1 Dynamo Dresden Dynamo Dresden
Darmstadt 98 Darmstadt 98 1-1 FC Schalke 04 FC Schalke 04
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 2-5 Hertha Berlin Hertha Berlin
VfL Bochum VfL Bochum 2-3 Holstein Kiel Holstein Kiel
Preußen Münster Preußen Münster 1-3 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg

