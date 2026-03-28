'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

In elk nadeel zit ook een mogelijk voordeel. Doordat de deal rond Emmanuel Fernandez wel eens heel moeilijk zou kunnen worden voor Club Brugge komt een deal met een Belgische ploeg mogelijk opnieuw dichterbij voor blauw-zwart.

Club Brugge staat ongetwijfeld voor een heel drukke transferzomer. Een van de spelers die de nodige belangstelling geniet is Joel Ordonez. Om dat gat op te vullen zal er een nieuwe centrale verdediger moeten gaan bijkomen.

Club Brugge beseft dat Emmanuel Fernandez moeilijk verhaal kan worden

Daartoe werd al onder meer gedacht aan Emmanuel Fernandez van Rangers. Hem uit Glasgow naar België halen lijkt echter geen evidentie, gezien de concurrentie van onder meer Arsenal en Borussia Dortmund in de speler.

Het geweer van schouder veranderen dan maar? Bij Club Brugge hebben ze door dat Emmanuel Fernandez geen evidentie wordt en dus kijken ze ook al naar alternatieven om centraal achterin iets in huis te halen.

Manoel Verhaeghe van RWDM als alternatief?

Daarbij valt de naam van Manoel Verhaeghe steeds nadrukkelijker. Club Brugge aasde afgelopen winter al op hem, net als onder meer KV Mechelen en diverse buitenlandse teams. Volgens La Dernière Heure wordt er in de zomer een nieuwe kans gewaagd.



Op referentiesite Transfermarkt wordt Manoel Verhaeghe nog altijd op 800.000 euro geschat. Hij ligt in het Edmond Machtensstadion onder contract tot 30 juni 2027, waardoor hij een interessante optie kan worden voor blauw-zwart.