'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'

'Club Brugge schakelt snel in dossier rond opvolging Ordonez: Belg op de radar'
In elk nadeel zit ook een mogelijk voordeel. Doordat de deal rond Emmanuel Fernandez wel eens heel moeilijk zou kunnen worden voor Club Brugge komt een deal met een Belgische ploeg mogelijk opnieuw dichterbij voor blauw-zwart.

Club Brugge staat ongetwijfeld voor een heel drukke transferzomer. Een van de spelers die de nodige belangstelling geniet is Joel Ordonez. Om dat gat op te vullen zal er een nieuwe centrale verdediger moeten gaan bijkomen.

Club Brugge beseft dat Emmanuel Fernandez moeilijk verhaal kan worden

Daartoe werd al onder meer gedacht aan Emmanuel Fernandez van Rangers. Hem uit Glasgow naar België halen lijkt echter geen evidentie, gezien de concurrentie van onder meer Arsenal en Borussia Dortmund in de speler.

Het geweer van schouder veranderen dan maar? Bij Club Brugge hebben ze door dat Emmanuel Fernandez geen evidentie wordt en dus kijken ze ook al naar alternatieven om centraal achterin iets in huis te halen.

Manoel Verhaeghe van RWDM als alternatief?

Daarbij valt de naam van Manoel Verhaeghe steeds nadrukkelijker. Club Brugge aasde afgelopen winter al op hem, net als onder meer KV Mechelen en diverse buitenlandse teams. Volgens La Dernière Heure wordt er in de zomer een nieuwe kans gewaagd.


Op referentiesite Transfermarkt wordt Manoel Verhaeghe nog altijd op 800.000 euro geschat. Hij ligt in het Edmond Machtensstadion onder contract tot 30 juni 2027, waardoor hij een interessante optie kan worden voor blauw-zwart.

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

Prijs van Bruggeling stijgt: nu ook indruk gemaakt met nationale ploeg

10:30
1
Beweging bij RWDM: John Textor aan de kant geschoven door de club

2
'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

Nieuwe topclub klopt aan bij RSC Anderlecht voor Nathan De Cat: tot 35 miljoen euro op komst?

4
Brian Riemer deed wat Rudi Garcia niet kon, maar ex-coach Anderlecht tempert euforie

1
Romeo Vermant heel dichtbij een slechte nachtrust: dit heeft hij er over te zeggen

1
Filip Joos is helder over KRC Genk: "Altijd meer kwaliteit dan ploeg op plaats vier of vijf"

2
Mathijssen, Swerts, hetzelfde verhaal? De Jonge Duivels spelen (echt) geen goed voetbal

LIVE: Rode Duivels beginnen in een kolkend (?) stadion aan hun Amerikaanse generale repetitie

Bondscoach Garcia zet Rode Duivels scherp voor USA: "Dit is meer dan een oefenmatch"

1
Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League

4
Waar en wanneer zijn de Rode Duivels op televisie te zien deze week?

Witsel schat kansen in: "Geen heel grote verrassing als België het WK zou winnen"

1
Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen voor interland tegen VS

Wat gebeurt er met Stankovic? Vanhaezebrouck zegt wat Inter moet doen

Kevin De Bruyne is tot een besef gekomen tijdens zijn blessure

Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel

1
🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?'

1
Vanhaezebrouck vol lof voor verrassende speler: "Onvermoeibaar"

Ondanks een gemiste strafschop van Vermant winnen de beloften van Oostenrijk

1
Club Brugge pakt winst tegen Patro Eisden in oefenmatch

'Kan hij blijven? Wilmots weet wat hij wil doen met Teuma'

2
Dit heeft Kevin De Bruyne te zeggen over problemen tussen Lukaku en Napoli

"Wat dat voor mij wil zeggen?" Steven Defour trekt zijn conclusies over Anderlecht

1
Stopt hij na het WK? Kevin De Bruyne is glashelder over toekomst bij Rode Duivels

1
Rudi Garcia onthult speciale afspraak met bondscoach van de VS

2
Vanhoutte bekent dat Belgische topclub hem wou vooraleer hij naar Nice vertrok

Bij Club Brugge lopen er twee boezemvrienden rond: "Hij zal ook doorbreken bij de Rode Duivels"

4
Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois

3
Opmerkelijke onrust en escalatie in Leuven: "Het waren Club Brugge-hooligans"

14
Patrick Goots houdt zijn hart vast voor de play-offs van Royal Antwerp FC

1
Bob Peeters praat over de toekomst: wordt Beveren verkocht? "Het blijven zakenmensen"

Secretaris-generaal van de UEFA reageert op VAR-uitspraken nadat Eden Hazard de bel aan de kat bond

Tielemans blijkt de ideale kapitein van de Duivels te zijn: "Geen grijze zone bij hem"

Manusje-van-alles wil basisspeler worden bij Rode Duivels en droomt van... "WK-winst"

1
Serieuze flashback voor Kevin De Bruyne: de enige in de selectie die dat kan zeggen

 Speeldag 31
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 0-4 K Beerschot VA K Beerschot VA
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 1-2 Jong Genk Jong Genk
Eupen Eupen 0-0 Seraing Seraing
Francs Borains Francs Borains 4-1 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 3-2 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
KSC Lokeren KSC Lokeren 4-2 RSCA Futures RSCA Futures
SK Beveren SK Beveren 4-0 Luik FC Luik FC
RWDM Brussels RWDM Brussels 1-1 Lierse SK Lierse SK

