'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

Club Brugge staat ongetwijfeld voor een heel drukke transferzomer. Een van de spelers die de nodige belangstelling geniet is Joel Ordonez. Er zou nu wel al een mogelijke vervanger klaarstaan om naar blauw-zwart te komen.

De kans dat Club Brugge deze zomer afscheid neemt van Joel Ordonez is bijzonder groot. Met een contract tot 2029 en een marktwaarde van 33 miljoen euro moet hij blauw-zwart een heel mooi bedrag opbrengen. En dus moet er een vervanger komen voor de speler.

Club Brugge kijkt naar Schotland

Volgens Rangers Review heeft Club Brugge al een opvolger op het oog met Emmanuel Fernandez. Die speelt momenteel bij Rangers en ligt er nog tot juni 2029 onder contract, waardoor hij de nodige miljoenen zal moeten kosten.

De marktwaarde van de 24-jarige Nigeriaanse verdediger is ondertussen al liefst negen miljoen euro volgens Transfermarkt, waardoor hij gezien zijn lange contract al zeker geen goedkope speler zal gaan worden als Club Brugge hem wil.

Veel kapers op de kust

Er zijn bovendien veel kapers op de kust. Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen zouden Fernandez ook op de voet volgen. Daarnaast zouden ook Arsenal en West Ham United wel wat zien in de centrale verdediger.



Het maakt een mogelijke deal rond Fernandez alleen maar moeilijker voor Club Brugge. In Glasgow wrijven ze in de handjes, want daar kunnen ze het spel van vraag en aanbod naar hartenlust spelen. Blauw-zwart zal dan ook diep in de buidel moeten tasten.