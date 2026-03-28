'Arsenal en Borussia Dortmund willen miljoenendeal Club Brugge kapen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge staat ongetwijfeld voor een heel drukke transferzomer. Een van de spelers die de nodige belangstelling geniet is Joel Ordonez. Er zou nu wel al een mogelijke vervanger klaarstaan om naar blauw-zwart te komen.

De kans dat Club Brugge deze zomer afscheid neemt van Joel Ordonez is bijzonder groot. Met een contract tot 2029 en een marktwaarde van 33 miljoen euro moet hij blauw-zwart een heel mooi bedrag opbrengen. En dus moet er een vervanger komen voor de speler.

Volgens Rangers Review heeft Club Brugge al een opvolger op het oog met Emmanuel Fernandez. Die speelt momenteel bij Rangers en ligt er nog tot juni 2029 onder contract, waardoor hij de nodige miljoenen zal moeten kosten.

De marktwaarde van de 24-jarige Nigeriaanse verdediger is ondertussen al liefst negen miljoen euro volgens Transfermarkt, waardoor hij gezien zijn lange contract al zeker geen goedkope speler zal gaan worden als Club Brugge hem wil.

Er zijn bovendien veel kapers op de kust. Borussia Dortmund en Bayer Leverkusen zouden Fernandez ook op de voet volgen. Daarnaast zouden ook Arsenal en West Ham United wel wat zien in de centrale verdediger.


Het maakt een mogelijke deal rond Fernandez alleen maar moeilijker voor Club Brugge. In Glasgow wrijven ze in de handjes, want daar kunnen ze het spel van vraag en aanbod naar hartenlust spelen. Blauw-zwart zal dan ook diep in de buidel moeten tasten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
FA Cup
FA Cup Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Club Brugge
Arsenal
Joel Ordonez

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 27
RB Leipzig RB Leipzig 5-0 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
1. FC Köln 1. FC Köln 3-3 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 0-1 Werder Bremen Werder Bremen
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Bayern München Bayern München 4-0 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-2 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli FC St. Pauli 1-2 Freiburg Freiburg
FC Augsburg FC Augsburg 2-5 VFB Stuttgart VFB Stuttgart

Nieuwste reacties

Jacques1963. Jacques1963. over "Wat dat voor mij wil zeggen?" Steven Defour trekt zijn conclusies over Anderlecht Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Fouten en kaarten: dit is de vuilste ploeg uit de Jupiler Pro League Dirk ie Dirk ie over 🎥 'Toptransfer in de maak voor Paul Onuachu?' kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Luc Nilis onthult wie zijn beste ploegmaat ooit was én wat zijn mooiste goal was Impala Impala over Goed geboerd? Alderweireld schat eigen inkomsten in ten opzichte van De Bruyne en Courtois André Coenen André Coenen over "Mijn land heeft me opgeroepen, ik heb niet getwijfeld": Rayane Bounida reageert op keuze voor Marokko André Coenen André Coenen over 'Kan hij blijven? Wilmots weet wat hij wil doen met Teuma' Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Geen WK-gekte: Frank Verstraeten legt slechte cijfers verhuur van grote schermen op tafel Don Bozhinov Don Bozhinov over Geheim wapen? Supporters Royal Antwerp krijgen geweldig nieuws na maanden blessureleed filip.dhose filip.dhose over Is de Belgische insteek wel de juiste? Dit is het verschil in aanpak tussen Belgische- en Marokkaanse voetbalbond in strijd om talent Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved