Dit heeft Sam Kerkhofs te zeggen over de plannen van de Pro League: "Zie het niet gebeuren"

Er is veel te doen over de hervorming van het voetbal en de quota voor de U23-ploegen. Ook Sam Kerkhofs van Sporting Hasselt heeft zich in de zaak laten horen. Hij staat momenteel dicht bij promotie naar de Challenger Pro League, al is het werk nog niet af.

De quota rond de U23-ploegen in de Challenger Pro League verdwijnen vanaf volgend seizoen. Dat heeft de Pro League dinsdagmiddag beslist. Wij vroegen ons meteen af hoe de amateurclubs hier zouden op reageren.

Veel kritiek op hervorming vanuit de Pro League

Ook Voetbal Vlaanderen reageerde al op de zaak. KAA Gent beraadt zich ondertussen over mogelijke juridische stappen die ze kunnen ondernemen, terwijl ze bij KV Diksmuide-Oostende ook niet tevreden zijn met de beslissing.

Sporting Hasselt staat momenteel op kop in de Eerste Amateurklasse en maakt dus nog steeds aanspraak op promotie naar de Challenger Pro League. En dus had ook Sam Kerkhofs wel wat te zeggen over de zaak.

Enorme consequenties volgens Sam Kerkhofs van Sporting Hasselt

"We zullen zien of het plan in het huidige format gestemd raakt. Maar zoals Voetbal Vlaanderen zegt: het plan zoals het er nu ligt, heeft verregaande consequenties. Ik zie het niet gestemd worden", aldus Kerkhofs in Het Belang van Limburg.



"Ons plan voor de versoepeling van de licentievoorwaarden zou net een onderhandelingsmiddel kunnen zijn. En als dat er moest doorkomen, zouden net meer clubs de kans krijgen op promotie naar de Challenger Pro League. Maar we zullen het nog zien. We zijn als ploeg uit eerste afdeling niet de enige die iets te zeggen heeft in dit verhaal, aangezien de consequenties verder reiken dan enkel bij ons."