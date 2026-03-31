Vannieuwkerke héél streng: "Competitievervalsing in maatpak!"

Er is veel te doen over de hervorming van het voetbal en de quota voor de U23-ploegen. Ook Karl Vannieuwkerke van KVDO (KV Diksmuide Oostende) heeft zich geroerd in de zaak. En hij is niet te spreken over de situatie.

De ploegen die op de laatste twee plaatsen staan in de Challenger Pro League zullen vanaf het seizoen 2026-2027 gewoon zakken. Ook als het dus gaat over ploegen van de U23-teams. Dat heeft de Pro League dinsdagmiddag beslist.

Vele vragen: laatste woord zeker nog niet gezegd

Wij vroegen ons meteen af hoe de amateurclubs hier zouden op reageren, omdat er vanaf volgend seizoen dan scenario's te bedenken zijn waarbij de kampioen van de Eerste Amateurklasse naast promotie naar het profvoetbal zou kunnen grijpen.

En ook Voetbal Vlaanderen reageerde al op de zaak. KAA Gent beraadt zich ondertussen over mogelijke juridische stappen die ze kunnen ondernemen. En ook vanuit het amateurvoetbal is er ondertussen heel veel kritiek te horen.

Karl Vannieuwkerke roert zich in het debat

“Dit is geen competitiehervorming, wel competitievervalsing in maatpak! Protectionisme van de zuiverste soort van de Pro League-ploegen", opent ook Karl Vannieuwkerke van KV Diksmuide-Oostende zijn ferme kritiek.



En hij gaat meteen verder in Gazet van Antwerpen: "Ze prediken fair play, maar keuren oneerlijke regels goed: zo ondergraaf je de ziel van het voetbal. Zo gaat het spelletje op den duur kapot", waarschuwt hij heel duidelijk.