DONE DEAL: Tottenham in crisis hakt knoop door en stelt nieuwe coach aan

Tottenham heeft nog een paar speeldagen om zich te gaan redden in de Premier League. Daartoe hebben ze nu met Roberto De Zerbi een nieuwe coach aangetrokken. Krijgt hij de boel op de rails en zorgt hij zo voor de redding?

"Met genoegen kondigen we de aanstelling aan van Roberto De Zerbi als onze nieuwe hoofdtrainer van het herenteam. Hij tekent een contract voor de lange termijn, onder voorbehoud van een werkvergunning", aldus Tottenhem op haar webstek.

Roberto De Zerbi zelf reageerde ook meteen: “Ik ben erg blij om me aan te sluiten bij deze fantastische voetbalclub, een van de grootste en meest prestigieuze ter wereld. In al mijn gesprekken met de clubleiding is hun ambitie voor de toekomst duidelijk geworden."

We are pleased to announce the appointment of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach on a long-term contract, subject to work permit.



"Dat is een team opbouwen dat in staat is tot grote successen, en dat doen met een speelstijl die onze supporters enthousiasmeert en inspireert. Ik ben hier omdat ik in die ambitie geloof en heb een contract voor de lange termijn getekend om er alles aan te doen om die te realiseren."

Operatie redding meteen inzetten is het devies voor Tottenham

"Onze prioriteit op korte termijn is om te klimmen in de Premier League-ranglijst. Daar zullen we ons volledig op richten tot het laatste fluitsignaal van de laatste wedstrijd van het seizoen. Ik kijk ernaar uit om het trainingsveld op te gaan en met deze spelers te werken om dat te bereiken.”





Ook Sportief directeur Johan Lange is blij: "Roberto was onze nummer één transferdoelwit voor de zomer en we zijn erg blij dat we hem nu kunnen binnenhalen. Hij is een van de meest creatieve en vooruitstrevende coaches in het wereldvoetbal en brengt een schat aan ervaring op het hoogste niveau met zich mee, waaronder in de Premier League."