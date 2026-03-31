DONE DEAL: Tottenham in crisis hakt knoop door en stelt nieuwe coach aan

Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tottenham heeft nog een paar speeldagen om zich te gaan redden in de Premier League. Daartoe hebben ze nu met Roberto De Zerbi een nieuwe coach aangetrokken. Krijgt hij de boel op de rails en zorgt hij zo voor de redding?

"Met genoegen kondigen we de aanstelling aan van Roberto De Zerbi als onze nieuwe hoofdtrainer van het herenteam. Hij tekent een contract voor de lange termijn, onder voorbehoud van een werkvergunning", aldus Tottenhem op haar webstek.

Roberto De Zerbi zelf reageerde ook meteen: “Ik ben erg blij om me aan te sluiten bij deze fantastische voetbalclub, een van de grootste en meest prestigieuze ter wereld. In al mijn gesprekken met de clubleiding is hun ambitie voor de toekomst duidelijk geworden."

"Dat is een team opbouwen dat in staat is tot grote successen, en dat doen met een speelstijl die onze supporters enthousiasmeert en inspireert. Ik ben hier omdat ik in die ambitie geloof en heb een contract voor de lange termijn getekend om er alles aan te doen om die te realiseren."

"Onze prioriteit op korte termijn is om te klimmen in de Premier League-ranglijst. Daar zullen we ons volledig op richten tot het laatste fluitsignaal van de laatste wedstrijd van het seizoen. Ik kijk ernaar uit om het trainingsveld op te gaan en met deze spelers te werken om dat te bereiken.”

Ook Sportief directeur Johan Lange is blij: "Roberto was onze nummer één transferdoelwit voor de zomer en we zijn erg blij dat we hem nu kunnen binnenhalen. Hij is een van de meest creatieve en vooruitstrevende coaches in het wereldvoetbal en brengt een schat aan ervaring op het hoogste niveau met zich mee, waaronder in de Premier League." 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Tottenham
Marseille
Roberto De Zerbi

Dit heeft Sam Kerkhofs te zeggen over de plannen van de Pro League: "Zie het niet gebeuren"

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 31
Wolverhampton Wolverhampton 2-2 Arsenal Arsenal
Bournemouth Bournemouth 2-2 Manchester United Manchester United
Brighton Brighton 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 3-1 Burnley Burnley
Manchester City Manchester City Uitg Crystal Palace Crystal Palace
Everton Everton 3-0 Chelsea Chelsea
Leeds United Leeds United 0-0 Brentford Brentford
Newcastle United Newcastle United 1-2 Sunderland Sunderland
Tottenham Tottenham 0-3 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-0 West Ham Utd West Ham Utd

Nieuwste reacties

OH boy OH boy over 'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht' Vital Verheyen Vital Verheyen over Kampioen van Eerste Amateur plots niet meer naar Challenger Pro League? Laatste woord lijkt niet gezegd w-b forever w-b forever over Beerschot of Kortrijk naar de Jupiler Pro League? Dit zijn de mogelijke scenario's Vital Verheyen Vital Verheyen over Wordt alles omgewoeld? KAA Gent dreigt met juridische stappen: "Grote slaagkans" ETR1 ETR1 over Lorin Parys spreekt als CEO van de Pro League: "Dat is een illusie" roeienongt roeienongt over Nainggolan reageert op dreigende gevangenisstraf: "Ze gaan me toch geen 5 jaar geven voor 100.000 euro?" De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Situatie nu écht licht ontvlambaar: Napoli komt met ferm statement over Romelu Lukaku Straffe Straffe over "Sorry voor mijn taalgebruik": Luc Nilis houdt zich helemaal niet in TIGERMANIA TIGERMANIA over Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge Venom#13 Venom#13 over Icoon en levende legende van Beerschot en Anderlecht getroffen door hersenbloeding Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved