Geen EK voor Rode Duivels van de toekomst na bijzonder pijnlijke nederlaag tegen godbetert ... Letland

Hoe zit het met de toekomst van ons Belgisch voetbal? Niet al te denderend. Een erg pijnlijke nederlaag werd het op dinsdagnamiddag voor de jonge Rode Duivels tegen Letland. En zo wordt ook meteen het EK gemist.

De U19 speelden deze week in Tsjechië de tweede kwalificatieronde met oog op het EK U19. De groepswinnaars zouden zich daartoe plaatsen en na twee speeldagen zag het er niet al te slecht uit voor de Belgen.

Kaye Furo scoort voor Rode Duivels U19, maar ...

Ze hadden 0-0 gelijkgespeeld tegen Denemarken en daarna het thuisland met 1-0 geklopt. Daardoor stonden ze na twee wedstrijden samen met de Denen op kop in de groep met 4 op 6 en zou de derde wedstrijd uitsluitsel brengen.

Letland was het zwakke broertje van de groep en had al twee keer verloren. En dus was het aan de Belgen om het doelsaldo op te vijzelen en op die manier te gaan zorgen voor een eindzege in het minitoernooi en kwalificatie voor het EK.

België verliest na rode kaart Nibombe van Letland

Met een zege van drie doelpunten verschil was kwalificatie binnen en aangezien de Letten al 3-0 hadden verloren tegen zowel Tsjechië als Denemarken leek dat zeker tot de mogelijkheden te gaan behoren. Maar het zou anders aflopen.

Lees ook... Moet Club Brugge straks helemaal herbouwen? Hoe blauw-zwart 7(!) basisspelers kan verliezen›

Letland won in Kromeriz namelijk met 2-1. Furo scoorde voor de Belgen de aansluitingstreffer in het slot van de wedstrijd, maar dat kwam te laat na goals van Klavinskis en Kukulis. Nibombe had een kwartier voor tijd rood gepakt voor de Belgen. Denemarken mag zo naar het EK.