Geen EK voor Rode Duivels van de toekomst na bijzonder pijnlijke nederlaag tegen godbetert ... Letland

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Hoe zit het met de toekomst van ons Belgisch voetbal? Niet al te denderend. Een erg pijnlijke nederlaag werd het op dinsdagnamiddag voor de jonge Rode Duivels tegen Letland. En zo wordt ook meteen het EK gemist.

De U19 speelden deze week in Tsjechië de tweede kwalificatieronde met oog op het EK U19. De groepswinnaars zouden zich daartoe plaatsen en na twee speeldagen zag het er niet al te slecht uit voor de Belgen.

Kaye Furo scoort voor Rode Duivels U19, maar ...

Ze hadden 0-0 gelijkgespeeld tegen Denemarken en daarna het thuisland met 1-0 geklopt. Daardoor stonden ze na twee wedstrijden samen met de Denen op kop in de groep met 4 op 6 en zou de derde wedstrijd uitsluitsel brengen.

Letland was het zwakke broertje van de groep en had al twee keer verloren. En dus was het aan de Belgen om het doelsaldo op te vijzelen en op die manier te gaan zorgen voor een eindzege in het minitoernooi en kwalificatie voor het EK.

België verliest na rode kaart Nibombe van Letland

Met een zege van drie doelpunten verschil was kwalificatie binnen en aangezien de Letten al 3-0 hadden verloren tegen zowel Tsjechië als Denemarken leek dat zeker tot de mogelijkheden te gaan behoren. Maar het zou anders aflopen.

Letland won in Kromeriz namelijk met 2-1. Furo scoorde voor de Belgen de aansluitingstreffer in het slot van de wedstrijd, maar dat kwam te laat na goals van Klavinskis en Kukulis. Nibombe had een kwartier voor tijd rood gepakt voor de Belgen. Denemarken mag zo naar het EK. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
België
Daré Nibombe
Kaye Furo

Moet Club Brugge straks helemaal herbouwen? Hoe blauw-zwart 7(!) basisspelers kan verliezen

14:40
1
Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 32
Jong Genk Jong Genk 03/04 KSC Lokeren KSC Lokeren
KV Kortrijk KV Kortrijk 03/04 KAA Gent KAA Gent
RSCA Futures RSCA Futures 04/04 SK Beveren SK Beveren
Lommel SK Lommel SK 04/04 RWDM Brussels RWDM Brussels
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 04/04 Eupen Eupen
Lierse SK Lierse SK 04/04 Francs Borains Francs Borains
Seraing Seraing 05/04 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Luik FC Luik FC 05/04 Olympic Charleroi Olympic Charleroi

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over Wordt alles omgewoeld? KAA Gent dreigt met juridische stappen: "Grote slaagkans" mantoch mantoch over Vannieuwkerke héél streng: "Competitievervalsing in maatpak!" Tofke Tofke over 'Bayern München wacht niet langer en doet dit formeel bod op Nathan De Cat van RSC Anderlecht' Pegel Pegel over Nainggolan reageert op dreigende gevangenisstraf: "Ze gaan me toch geen 5 jaar geven voor 100.000 euro?" William Wallace William Wallace over Situatie nu écht licht ontvlambaar: Napoli komt met ferm statement over Romelu Lukaku MyUnion MyUnion over Kampioen van Eerste Amateur plots niet meer naar Challenger Pro League? Laatste woord lijkt niet gezegd TIGERMANIA TIGERMANIA over Een eerste steen of helemaal terug naar af? Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelt in stadiondossier van Club Brugge FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Om de 22 minuten een onderbreking op het WK: vooral commercieel geïnspireerd Andreas2962 Andreas2962 over "Hij zal starten": bondscoach Rudi Garcia laat in zijn kaarten kijken voor clash met Mexico Andreas2962 Andreas2962 over DONE DEAL: KSK Beveren laat coach vertrekken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved