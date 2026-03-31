OFFICIEEL: Stevige promotie voor Bart Verhaeghe en Club Brugge in Europa

Mooi nieuws voor Bart Verhaeghe. De voorzitter van Club Brugge heeft een mooie Europese promotie gemaakt. Dat nieuws is ondertussen ook al bevestigd door blauw-zwart zelf. Een mooi nieuwtje dus voor de voorzitter van de Bruggelingen.

"Club Brugge is fier te mogen aankondigen dat voorzitter Bart Verhaeghe deze week werd benoemd tot vice-voorzitter van de EFC (European Football Clubs) alsook als voorzitter van subdivisie 2, de groep landen waar ons land deel van uitmaakt."

"Bart volgt in deze hoedanigheid Peter Lawwell op, de gewezen voorzitter van Celtic Glasgow, die voortaan als onafhankelijk bestuurder zal zetelen", aldus Club Brugge op haar webstek in een persbericht over de aanstelling.

Voorzitter Bart Verhaeghe is benoemd tot vice-voorzitter van de EFC (European Football Clubs) en tot voorzitter van subdivisie 2. Gefeliciteerd met de mooie benoeming, Bart!



"Ik ben zeer vereerd met deze beide benoemingen", erkent Bart Verhaeghe. "Het is het resultaat en erkenning van al het professionele werk van iedereen bij Club en het geeft iedereen positieve energie om samen de uitdagingen in het Europese voetbal verder aan te gaan."

De status van Club Brugge in Europa

De aanstelling van Bart Verhaeghe toont andermaal aan dat Club Brugge ook Europees iets aan het neerzetten is. Steeds meer genieten ze de nodige aandacht én egards in Europa, wat hen op veel respect te staan komt.





Blauw-zwart staat inmiddels in de top-24 van Europa na twee opeenvolgende goede campagnes in de Champions League. Ook dat brengt bij aan de status die Bart Verhaeghe en zijn club op dit moment genieten in Europa.