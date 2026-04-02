Anderlecht verliest jonge doelman aan... Saoedi-Arabië (?)

Joachim Imbrechts zal RSC Anderlecht aan het einde van dit seizoen verlaten, schrijft La DH. De 24-jarige doelman, die nog een contractoptie had, kiest ervoor om zijn carrière elders verder te zetten na een seizoen zonder speelminuten bij de A-kern.

De Belgo-Zweed moest dit seizoen zijn meerdere erkennen in Colin Coosemans en Bram Heekeren. Daardoor bleef zijn rol beperkt tot derde doelman, ondanks het feit dat hij regelmatig in de wedstrijdselectie zat.

Bij de RSCA Futures kwam Imbrechts wel aan spelen toe. In totaal stond hij zestien keer onder de lat bij het beloftenelftal, waar hij zijn ritme kon onderhouden en zich in de kijker probeerde te spelen.

Anderlecht lijkt intussen een andere richting uit te willen. De club wil in de toekomst meer kansen geven aan doelmannen die opgeleid zijn in Neerpede, waardoor het perspectief voor Imbrechts verder verkleinde.

Voldoende interesse voor Joachim Imbrechts

De doelman kwam over van Union Saint-Gilloise, waar hij drie seizoenen de doublure was van Anthony Moris. Ondanks zijn beperkte speeltijd stond hij bekend als een gewaardeerde teamspeler, zowel bij Union als bij Anderlecht.



Imbrechts kan rekenen op interesse uit verschillende landen. Clubs uit België, Griekenland, Denemarken, Zwitserland en zelfs Saudi-Arabië volgen zijn situatie op de voet, waardoor hij komende zomer wellicht meerdere opties heeft.

