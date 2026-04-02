Simon Mignolet: glansrijke carrière met maar één smetje waar hij het zelf moeilijk mee had

Simon Mignolet heeft donderdag op 38-jarige leeftijd aangekondigd dat hij aan het einde van dit seizoen stopt met professioneel voetbal. Na bijna twintig jaar op topniveau gaat hij vanaf 1 september aan de slag in een managementfunctie binnen het sportieve departement van de KBVB.

De Truienaar kan terugkijken op een indrukwekkende loopbaan, met successen in België en Engeland. Zijn carrière begon bij Sint-Truiden, waar hij van 2006 tot 2010 speelde. Daar maakte hij zijn debuut in mei 2007 en groeide uit tot een rots in de branding. In 2009 hielp hij de Kanaries aan de titel in tweede klasse.

Beste doelman in de Premier League

Na terugkeer op het hoogste niveau werd Mignolet verkozen tot Doelman van het Jaar, een erkenning die zijn transfer naar Sunderland in de Premier League in 2010 inluidde. Drie seizoenen lang was hij vaste waarde en opende hij daarmee ook de poort naar de Rode Duivels.

In 2013 betaalde Liverpool 10,6 miljoen euro om hem naar Anfield te halen. Hij debuteerde spectaculair met een penaltysave tegen Stoke City en speelde uiteindelijk 204 officiële wedstrijden voor de Reds. Onder meer werd hij vicekampioen van de Premier League en beleefde hij enkele dramatische en glorievolle momenten.

Vanaf het seizoen 2017-2018 verloor Mignolet zijn basisplaats, eerst aan Loris Karius en later definitief aan Alisson Becker. Toch beleefde hij nog een hoogtepunt met Liverpool door de Champions League in 2019 te winnen, zij het vanaf de bank.

Succesverhaal bij Club Brugge

In augustus 2019 bracht Club Brugge Mignolet terug naar België. Daar beleefde hij zeven succesvolle seizoenen, met vier landstitels (2020, 2021, 2022 en 2024) en een Beker van België in 2025. Hij speelde een sleutelrol in Champions League en Conference League-campagnes en blijft een icoon bij blauw-zwart.



Lees ook... Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt›

Dit seizoen kwam Mignolet ondanks blessures en de interne keepersstrijd met Nordin Jackers nog tot 19 officiële wedstrijden en lijkt hij de vaste doelman te worden in de Champions’ Play-offs. Zijn carrière bij Club Brugge wordt mogelijk bekroond met een vijfde landstitel in mei.

Mignolet had het moeilijk bij de Rode Duivels

Op internationaal vlak had Mignolet het echter lastiger. Hij stopte als Rode Duivel na het WK in Qatar 2022, met 35 caps op zijn naam. Gedurende zijn hele interlandcarrière was hij vaak tweede keuze achter Thibaut Courtois, iets waar hij zelf open over sprak: “Het is niet makkelijk om altijd tweede te zijn, maar ik heb mijn rol altijd met volle inzet vervuld.”

Hij was aanwezig op de WK’s van 2014 (kwartfinales), 2018 (derde plaats) en 2022 (eerste ronde) en de EK’s van 2016 en 2021 (beide kwartfinales). Ondanks zijn beperkte speelkansen, bleef hij een stabiele en gerespecteerde aanwezigheid in de nationale selectie.

Met zijn overstap naar een managementfunctie bij de KBVB sluit Mignolet een carrière af die zowel glorie als geduld illustreert: een keeper die overal successen behaalde, maar bij de Rode Duivels nooit volledig de kans kreeg die hij verdiende als Courtois er niet geweest was.

