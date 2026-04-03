Analisten laten zich uit over de titelstrijd: "Zij zijn héél secuur"

De titelstrijd in de Jupiler Pro League kan - mede door de halvering van de punten in de Champions' Play-offs - nog heel spannend worden de komende twee maanden. Wie is nu eigenlijk de topfavoriet?

Union SG gaat als leider de Champions’ Play-offs in, maar de voorbije seizoenen leert ons dat de winnaar van de reguliere competitie zelden de nummer één is gebleven na de Champions’ Play-offs. Wat gaat dat voor dit seizoen geven?

Wie pakt de titel in de Jupiler Pro League?

De analisten zijn het er ook niet helemaal over eens. “Voor mij wordt het een two-horse race”, aldus Arnar Vidarsson in zijn analyse voor Een-Tweetje. “Zowel Union SG als Club Brugge maken wat mij betreft veel kans om de titel te pakken.”

Hij zag wel een héél stevig Union: “Ze zijn moeilijk te kloppen. Union SG heeft dit seizoen amper zeventien tegendoelpunten gehad op dertig wedstrijden. Ze hebben maar één keer meer dan één doelpunt geïncasseerd. Ze zijn zeer secuur en dan kan je heel goed verdedigen en dan staat het heel goed. Ze zijn héél moeilijk te kloppen.”

Strijd tussen Club Brugge en Union SG, met kapers op de kust?

En ook Franky Van der Elst heeft wel wat te zeggen over hoe het titeldebat kan gaan lopen: “Over dé titelfavoriet kan je niet spreken als het verschil maar één punt is. Ik vond Union SG op speeldag 30 wel sterk, waardoor ze toch opnieuw moeilijk te kloppen gaan zijn volgens mij.”

We vroegen het ook eens aan jullie, onze lezers. Club Brugge kwam hier als de grote favoriet naar boven met liefst 63 procent van de stemmen. Union SG haalde amper 18 procent van de stemmen en RSC Anderlecht werd met 7 procent de verrassende nummer drie.