Leuk voor Nathan De Cat maar minder leuk voor Anderlecht? "Hij is heel moe teruggekeerd"

Foto: © photonews
Als Rode Duivel op amper 17-jarige leeftijd maakt Nathan De Cat Anderlecht trots. De jonge middenvelder keerde wel erg vermoeid terug uit de Verenigde Staten, zo vertelt ploegmaat Marco Kana.

Nathan De Cat is de eerste Anderlecht-speler die nog eens minuten maakte bij de Rode Duivels sinds Kylian Sardella in november 2024. Hij mocht invallen tegen de Verenigde Staten en werd zo officieel een Belgisch international.

Op zijn 17de is dat iets waar een hele club trots op kan zijn, en ook zijn ploegmaats. "Ik ben supertrots op Nathan. Ik wist dat hij die stap kon zetten, dat zie je aan zijn kwaliteit en maturiteit. Ik ben gewoon supertrots en superblij dat hij met persoonlijkheid kon spelen en zijn debuut bij de Rode Duivels kon maken", vertelt Marco Kana in een gesprek met DAZN.

Woensdag keerden de Duivels terug uit de Verenigde Staten. Daardoor was er voor iedereen maar weinig tijd om te recupereren, zich voor te bereiden op de competitiewedstrijd van het weekend en vooral de jetlag te verwerken.

Nathan De Cat "heel moe" bij zijn terugkeer naar Anderlecht

"Ja, hij was heel moe. Nathan gaat nog naar school, dus 's ochtends is hij nooit de meest uitgeslapen. Maar vandaag was hij toch wat vermoeid", glimlacht Marco Kana. Echt bezorgd is hij echter niet dat de jonge middenvelder zijn rol niet zal kunnen opnemen op de verplaatsing naar Club Brugge, komende maandag op de eerste speeldag van de Champions' Play-Offs.

Voor Nathan De Cat, die dit seizoen al richting de 40 wedstrijden gaat, is het gewoon het vervolg van een bijzonder druk eerste jaar op het hoogste niveau. Met het WK en misschien zelfs al een zomerse transfer in het achterhoofd.

Simon Mignolet bij de KBVB: Franky Van der Elst wil er nog wat over kwijt

KV Mechelen zweeft niet ondanks luide droom: "Tien keer zoals onze wedstrijden tegen Club, Anderlecht en Genk" Interview

Play-off 1

 Speeldag 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-off 3

 Speeldag 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 16:00 FCV Dender EH FCV Dender EH

