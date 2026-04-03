Nieuwe clubs melden zich voor Nathan De Cat: dit is het (opvallend lage?) prijskaartje

Nathan De Cat blijft indruk maken bij Anderlecht en dat blijft ook in het buitenland niet onopgemerkt. Volgens Duitse media krijgt de jonge middenvelder stilaan steeds meer topclubs achter zich aan.

Nathan De Cat is bij Sporting Anderlecht de revelatie van het seizoen. De 17-jarige is niet meer weg te denken uit de basis en zal elke match een van de eerste namen op het wedstrijdblad zijn.

Paars-wit zou hem graag nog een seizoen bijhouden, maar dat is niet vanzelfsprekend. Vanuit heel Europa zijn ploegen die aan zijn mouw komen trekken, mogelijk al voor een zomertransfer.

Duitse topclubs blijven Nathan De Cat volgen

De Sky Sport-journalist Florian Plettenberg meldt namelijk dat Bayer Leverkusen en RB Leipzig ook in de race zijn voor zijn handtekening. Bayern München blijft verder ook geïnteresseerd, waar Vincent Kompany trainer is.

Plettenberg vermeld er ook bij dat de drie clubs hun focus nog wel op Kennet Eichhorn leggen. Eichorn is een 16-jarige speler van Hertha Berlin in de 2. Bundesliga. In Duitsland wordt hij als een groot talent gezien.



Volgens Plettenberg zal een club deze zomer zo’n 20 à 25 miljoen euro op tafel moeten leggen om De Cat weg te halen. Zijn contract loopt nog tot 2027 en wordt door Transfermarkt op 25 miljoen euro geschat.