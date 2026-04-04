Na de WK-ramp in Italië komt nu ook dit schandaal aan het licht

Italië is nog altijd in shock na de nieuwe mislukte WK-kwalificatie. Alsof de sportieve afgang nog niet volstond, duikt nu ook een opvallend verhaal op over een geweigerde bonus binnen de spelersgroep.

In heel Italië spreken ze van een schande nadat hun nationale ploeg opnieuw geen ticket kom bemachtigen voor het WK. Ondertussen al de derde keer op rij, en zo begint het toch enorm problematisch te worden.

De Italianen speelden 1-1 gelijk tegen Bosnië en Herzegovina, maar gingen tijdens de strafschoppen onderuit. De supporters en de media waren terecht genadeloos voor de nationale ploeg.

Nieuwe rel in Italië na WK-misser

Maar daar stopt het niet, want nu is er meer nieuws naar buiten gekomen wat opnieuw voor ophef zorgt in Italië. Repubblica maakte namelijk bekend dat de spelers om een bonus vroegen om Bosnië en Herzegovina te verslaan.

De spelerskern vroeg om 300.000 euro extra bonussen, in het geval het land de wedstrijd won. De bedoeling was om dat bedrag te verdelen onder de spelers, waardoor ze alle 28 iets meer dan 10.000 euro zouden ontvangen.



Maar de Italiaanse voetbalbond wees het voorstel af én nadien won Italië de wedstrijd niet eens. Alsof de sportieve afgang op zich nog niet pijnlijk genoeg was, krijgt Italië er zo ook naast het veld een nieuwe rel bovenop.