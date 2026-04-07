Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

Foto: © photonews

In de Champions League zitten we stilaan in de fase van de waarheid. Op dinsdag stonden twee topduels op het programma. Daarin zagen we toch wel wat mooie resultaten die ook beloven voor de terugwedstrijden.

Real Madrid - Bayern München 1-2

Bayern München was baas in Madrid. Toch zal het achteraf misschien wel klagen met het feit dat het maar 1-2 werd. In de eerste helft hadden ze zeker al drie keer kunnen scoren, maar enkel Diaz wist de netten te doen trillen.

Dat was na een actie compleet door het midden van de verdediging van Real Madrid. De Koninklijke kreeg meteen na de rust een nieuwe dreun, want Kane maakte er meteen 0-2 van. Daarna kwamen er nog grote kansen om de score verder te laten oplopen.

Het derde doelpunt viel echter aan de overkant via Mbappé. Een kwartier voor tijd werd de match zo nog spannend. In de slotfase kwamen er nog een paar grote kansen op de 1-3, maar het bleef bij een kleine marge richting terugwedstrijd.

Sporting Clube de Portugal - Arsenal 0-1

Ook Arsenal had er zin in en wilde op bezoek in Lissabon al meteen een goede uitgangspositie verwerven. Het werd echter geen al te makkelijke wedstrijd tussen beide ploegen. Bij de rust was het nog 0-0, op het uur werd het wel 0-1.

Het doelpunt van Zubimendi werd echter afgekeurd voor offside. En zo ging de wedstrijd steeds verder zonder doelpunten. Pas in de allerlaatste minuut werd het alsnog 0-1 voor The Gunners via Kai Havertz tegen Sporting Lissabon.

Moet La Louvière zich nog zorgen maken in de degradatiestrijd? "Dit was een stevige tik"

🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

Mario Kohnen spreekt voor het eerst als nieuwe Charleroi-trainer

Ex-speler Charleroi, Genk en OH Leuven neemt drastische beslissing

Wesley Sonck schuift favoriet naar voren voor Real-Bayern en wijst op Courtois

Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders? Analyse

Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

Real Madrid-topper op weg naar de Premier League: Liverpool is geïnteresseerd

Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa Analyse

Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

Nog een groot vraagteken voor Kompany en Bayern voor clash met Real Madrid: "Morgen nemen we beslissing"

"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

Belgische trainers krijgen unieke inkijk bij Bayern en zijn zwaar onder de indruk van Kompany

Christian Burgess spreekt zich uit: "We moeten hen beter opvoeden"

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 08/04 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 08/04 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 14/04 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 14/04 PSG PSG
Arsenal Arsenal 15/04 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 15/04 Real Madrid Real Madrid

