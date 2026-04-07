Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

In de Champions League zitten we stilaan in de fase van de waarheid. Op dinsdag stonden twee topduels op het programma. Daarin zagen we toch wel wat mooie resultaten die ook beloven voor de terugwedstrijden.

Real Madrid - Bayern München 1-2

Bayern München was baas in Madrid. Toch zal het achteraf misschien wel klagen met het feit dat het maar 1-2 werd. In de eerste helft hadden ze zeker al drie keer kunnen scoren, maar enkel Diaz wist de netten te doen trillen.

Dat was na een actie compleet door het midden van de verdediging van Real Madrid. De Koninklijke kreeg meteen na de rust een nieuwe dreun, want Kane maakte er meteen 0-2 van. Daarna kwamen er nog grote kansen om de score verder te laten oplopen.

Het derde doelpunt viel echter aan de overkant via Mbappé. Een kwartier voor tijd werd de match zo nog spannend. In de slotfase kwamen er nog een paar grote kansen op de 1-3, maar het bleef bij een kleine marge richting terugwedstrijd.

Sporting Clube de Portugal - Arsenal 0-1

Ook Arsenal had er zin in en wilde op bezoek in Lissabon al meteen een goede uitgangspositie verwerven. Het werd echter geen al te makkelijke wedstrijd tussen beide ploegen. Bij de rust was het nog 0-0, op het uur werd het wel 0-1.

Het doelpunt van Zubimendi werd echter afgekeurd voor offside. En zo ging de wedstrijd steeds verder zonder doelpunten. Pas in de allerlaatste minuut werd het alsnog 0-1 voor The Gunners via Kai Havertz tegen Sporting Lissabon.