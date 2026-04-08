Klaar voor revanche in de Jupiler Pro League? Ex-speler Standard laat zich uit over Luikse periode

Christian Brüls deed bij Sudinfo uitgebreid zijn verhaal. De speler van SK Beveren blikte onder meer terug op zijn periode bij Standard Luik. Zonder rancune blikte hij terug, al is het mooi dat hij nu wel de titel kon pakken.

De Malmedyenaar speelde in het seizoen 2015-2016 op huurbasis bij Standard, dat hem overnam van Stade Rennais. Zijn passage op Sclessin bleef echter niet echt hangen: hij kwam slechts 14 keer in actie. "Ik heb daar ook mijn deel van de verantwoordelijkheid in", gaf hij toe bij Sudpresse.

De band met Yannick Ferrera was niet goed

"In die periode reageerde ik niet altijd goed, zeker niet na bepaalde nederlagen. Bovendien werden de trainer en de sportief directeur die mij hadden binnengehaald twee weken na mijn komst ontslagen." De band met de toenmalige coach Yannick Ferrera was niet bepaald best.

"Ik hield niet echt van de werkwijze van Yannick Ferrera en omgekeerd apprecieerde hij mij ook niet. Hij en Daniel Van Buyten haalden spelers die zij wilden, en jullie kennen het vervolg. Maar goed, ik ben niet rancuneus en ik heb wel dingen geleerd uit mijn tijd bij Standard."

Standard, een club die Brüls in zijn hart blijft dragen

"Toen ik bij Standard tekende, was het mijn favoriete club in België", vertelde hij ook. "Vooral door de sfeer op Sclessin en door de speelstijl: een ploeg die elke wedstrijd speelde om te winnen." Vervolgens had hij het over de situatie bij Standard vandaag: "De laatste jaren is er veel veranderd. De club is meer een businessclub geworden."



"Elk jaar zijn er problemen met investeerders, spelersverkopen… Je krijgt steeds meer de indruk dat het een club is geworden die geld moet opbrengen, of toch moet proberen geld op te brengen, want de laatste die daarin slaagde was Roland Duchâtelet. Toch blijft het een club die ik in mijn hart draag en ik hoop oprecht dat Standard terugkeert naar het niveau van een paar jaar geleden."