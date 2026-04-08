Klaar voor revanche in de Jupiler Pro League? Ex-speler Standard laat zich uit over Luikse periode

Christian Brüls deed bij Sudinfo uitgebreid zijn verhaal. De speler van SK Beveren blikte onder meer terug op zijn periode bij Standard Luik. Zonder rancune blikte hij terug, al is het mooi dat hij nu wel de titel kon pakken.

De Malmedyenaar speelde in het seizoen 2015-2016 op huurbasis bij Standard, dat hem overnam van Stade Rennais. Zijn passage op Sclessin bleef echter niet echt hangen: hij kwam slechts 14 keer in actie. "Ik heb daar ook mijn deel van de verantwoordelijkheid in", gaf hij toe bij Sudpresse.

De band met Yannick Ferrera was niet goed

"In die periode reageerde ik niet altijd goed, zeker niet na bepaalde nederlagen. Bovendien werden de trainer en de sportief directeur die mij hadden binnengehaald twee weken na mijn komst ontslagen." De band met de toenmalige coach Yannick Ferrera was niet bepaald best. 

"Ik hield niet echt van de werkwijze van Yannick Ferrera en omgekeerd apprecieerde hij mij ook niet. Hij en Daniel Van Buyten haalden spelers die zij wilden, en jullie kennen het vervolg. Maar goed, ik ben niet rancuneus en ik heb wel dingen geleerd uit mijn tijd bij Standard."

Standard, een club die Brüls in zijn hart blijft dragen

"Toen ik bij Standard tekende, was het mijn favoriete club in België", vertelde hij ook. "Vooral door de sfeer op Sclessin en door de speelstijl: een ploeg die elke wedstrijd speelde om te winnen." Vervolgens had hij het over de situatie bij Standard vandaag: "De laatste jaren is er veel veranderd. De club is meer een businessclub geworden."


"Elk jaar zijn er problemen met investeerders, spelersverkopen… Je krijgt steeds meer de indruk dat het een club is geworden die geld moet opbrengen, of toch moet proberen geld op te brengen, want de laatste die daarin slaagde was Roland Duchâtelet. Toch blijft het een club die ik in mijn hart draag en ik hoop oprecht dat Standard terugkeert naar het niveau van een paar jaar geleden."

Dan toch? Belangrijke contractverlenging bij Anderlecht komt plots heel dichtbij

Transfernieuws en Transfergeruchten 08/04: Sabbe

'PSG roert zich in de strijd met Real en co om sterkhouder Club Brugge'

Een type Hammar: wat ontbrak KAA Gent tegen KV Mechelen en wat zegt het over de rest van de play-offs? Analyse

Ex-speler Charleroi, Genk en OH Leuven neemt drastische beslissing

Avondje Champions League: deze twee ploegen doen de beste zaak op weg naar halve finales

Mario Kohnen spreekt voor het eerst als nieuwe Charleroi-trainer

Wie is Mario Kohnen, de nieuwe trainer van Charleroi?

Moet La Louvière zich nog zorgen maken in de degradatiestrijd? "Dit was een stevige tik"

🎥 Club Brugge geeft Tzolis 'privileges' na mislopen Gouden Schoen en met transfer op komst

Zulte Waregem haalt stevig uit en haalt pion weg bij OH Leuven

Wesley Sonck formeel: "Dat Club Brugge wordt kampioen, maar ..."

De ineens vreemde kronkels van Jérémy Taravel: of speelt er nog iets anders? Analyse

Lardot laat zich uit over beslissingen in Antwerp - Genk en Westerlo - Charleroi: "Valse start"

Nainggolan, Stijnen & co meteen zeer streng voor Anderlecht: "Vernederd, afgeslacht"

Veel lof voor Belgische coach: "De beste aller tijden voor onze ploeg"

Ex-speler Westerlo in de penarie na dodelijk ongeval: 'Gevangenisstraf tot zeven jaar mogelijk'

Ons Team van de Week: wederopstandingen op Pasen en vaste klanten uit Brugge en Brussel

Jonathan Lardot komt met heel opvallende uitleg over niet gefloten strafschop voor STVV

Frank Boeckx dient Ivan Leko van antwoord na uithaal over interlandbreak

Vandenbempt is lyrisch over Club Brugge, maar begrijpt ook iets niet: "Dat is een raadsel"

Charleroi bevestigt ontslag van Cornelis en maakt meteen opvolger bekend

Philippe Clement blijft verbazen in Engeland: promotie naar Premier League is niet ondenkbaar

Patrick Goots wil nog wat kwijt over niet gefloten strafschop tijdens Antwerp-Genk

🎥 Na fantastische periode: Union-middenvelder is Speler van de Maand in de JPL

Nu al een gouden bonuspunt? Waarom KV Mechelen mag dromen van Europa Analyse

Charleroi pikt rode kaart van Camara niet en komt met stevig communiqué

Vanhaezebrouck ziet fout signaal van Vrancken richting eigen ploeg

Hans Cornelis reageert meteen na ontslag bij Charleroi en wijst naar één probleem

Marc Degryse ziet ondanks ruime zege meteen belangrijk probleem bij Club Brugge

Uitspraak van BAS heeft grote gevolgen voor promotiestrijd in 1B: dit zijn de details

Verrassing in de JPL: Charleroi ontslaat hoofdcoach Hans Cornelis

Anderlecht-fans woedend na actie van Club Brugge-supporters en het resultaat had daar niets mee te maken

Peter Vandenbempt haalt scherp uit naar Ivan Leko na opvallende tirade

Zeno Debast kan opvallende rol krijgen in Champions League-kraker tegen Arsenal

"Als een astronaut aan boord van Artemis II": Italiaanse pers smult van Kevin De Bruyne

