CPL: Beslissing valt in de strijd voor tweede promotieplek na rollercoaster van Beerschot aan de Kehrweg

In de Challenger Pro League waren vele ogen vanavond gericht op Beerschot. Als het de tweede plek van Kortrijk nog wilde bedreigen, was een zege in Eupen aangewezen. In de schaduw van deze affiche stond ook nog Lokeren - Seraing op het programma.

Eupen - Beerschot 3-3

Met een overwinning aan de Kehrweg kon Beerschot voorlopig tot op één puntje naderen van Kortrijk. De Panda's strijden echter ook nog voor hun plekje in de Promotion Play-offs. Beerschot kwam met de schrik vrij toen een doelpunt van Eupen werd afgekeurd voor buitenspel. Guendouz lukte aan de overkant in de carambole de 0-1.

Eupen zette het nog voor de pauze helemaal recht. Een strafschopdoelpunt van Nuhu hing de bordjes snel gelijk en de vrijstaande Kasper maakte op slag van rust de 2-1. Beerschot toonde dat het ook de zaken kon omkeren. Eerst miste Masui nog een strafschop, maar invaller Wright-Phillips maakte met zijn eerste baltoets wel de gelijkmaker.

Op voorzet van diezelfde Wright-Phillips kopte Vula kort hierna de 2-3 binnen. Het was nog even bibberen voor Beerschot toen Eupen voor de tweede keer een treffer zag afgekeurd. Dit keer lag buitenspel van Atteri aan de basis. In de 95ste minuut volgde toch nog een enorme domper voor Beerschot: Paeshuyse tikte de 3-3 binnen. Kortrijk heeft zo drie punten meer en is op basis van het aantal winstpartijen zeker van promotie.

Lokeren - Seraing 1-1

Voor Lokeren en Seraing was het al uitkijken naar het seizoenseinde, al konden de bezoekers nog altijd wat puntjes gebruiken. Tien minuten na de pauze zag het er ook goed uit voor de Luikenaars. Er was verwarring in de Lokerse defensie. Akpa-Chukwu maakte hier maximaal gebruik van door Seraing op voorsprong te brengen.


De gelijkmaker volgde echter ook al op het uur. Makanza bracht de score van op de stip in evenwicht. In het laatste halfuur werd er niet meer gescoord. Lokeren is nu achtste, Seraing blijft op de tiende plaats kamperen.

Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken" Interview

Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

Wesley Sonck grapt over onbegrijpelijke misser in JPL: "Contract ontbinden"

"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

Zit Union SG met dik probleem? Sterkhouder mogelijk out tegen zwarte beest

Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

RWDM slikt nieuwe ferme domper: komt strohalm van klacht met Lokeren, Seraing, Francs Borains en Gent?

Kan de voetbalbond hier om lachen? Noah Sadiki-Foundation voor Congo gelanceerd in ... hartje Brussel

Zien we Simon Mignolet nog terug op een voetbalveld? Ivan Leko houdt zijn hart vast

Terug na zotte taferelen ... en nu geblesseerd: het blijft maar duren

"Ontgoocheling wegspelen": Rik De Mil komt met stevige verwittiging richting RSC Anderlecht

Sam Kerkhofs & co maken speler Anderlecht helemaal af: "Hij is echt niet goed"

Stijnen spreekt het uit over Club Brugge: "Voor mij de conclusie van het eerste weekend"

Cristiano Ronaldo wordt beschuldigd van matchfixing: "Met eerlijke arbitrage maken we kans, maar ..."

Rode Duivels eindelijk nog eens samen op het veld: "Die symbiose heb ik nog met niemand anders gehad"

Nieuw hoofdstuk in formatsaga JPL: hoe groot is de kans dat alles opnieuw verandert?

Marc Wilmots wil héél grote kuis houden bij Standard: deze spelers mogen vertrekken

Zal Wouter Vrancken blijven? Er circuleren al namen van zijn opvolger

Christos Tzolis kwam ermee weg tegen Anderlecht, maar... "25 jaar geleden kreeg je een schop, niet normaal!"

Mbaye Leye spreekt over wat er gebeurde op Club Brugge en gemiste titel: "Ik moest daar niet eens staan"

Antwerp neemt geen risico... Straks ook in België chaos met 'paspoortgate'? Er is een duidelijk verschil

Een déjà-vugevoel: Standard kent zijn tegenstander voor de 1ste oefenmatch van seizoen 2026-2027

Anderlecht vreest voor nog een compleet mislukt transferverhaal: het zit niet in zijn karakter

Spitslegende Patrick Goots ontkracht de grootste fabel die er over hem bestaat

Transfernieuws en Transfergeruchten 10/04: Taha

Heel opvallende transfer voor wereldster Neymar in de maak

 Speeldag 33
Eupen Eupen 3-3 K Beerschot VA K Beerschot VA
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 Seraing Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 11/04 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 11/04 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 11/04 Lierse SK Lierse SK
Francs Borains Francs Borains 11/04 Jong Genk Jong Genk
SK Beveren SK Beveren 12/04 KV Kortrijk KV Kortrijk
KAA Gent KAA Gent 12/04 Luik FC Luik FC

