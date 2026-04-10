CPL: Beslissing valt in de strijd voor tweede promotieplek na rollercoaster van Beerschot aan de Kehrweg

In de Challenger Pro League waren vele ogen vanavond gericht op Beerschot. Als het de tweede plek van Kortrijk nog wilde bedreigen, was een zege in Eupen aangewezen. In de schaduw van deze affiche stond ook nog Lokeren - Seraing op het programma.

Eupen - Beerschot 3-3

Met een overwinning aan de Kehrweg kon Beerschot voorlopig tot op één puntje naderen van Kortrijk. De Panda's strijden echter ook nog voor hun plekje in de Promotion Play-offs. Beerschot kwam met de schrik vrij toen een doelpunt van Eupen werd afgekeurd voor buitenspel. Guendouz lukte aan de overkant in de carambole de 0-1.

Eupen zette het nog voor de pauze helemaal recht. Een strafschopdoelpunt van Nuhu hing de bordjes snel gelijk en de vrijstaande Kasper maakte op slag van rust de 2-1. Beerschot toonde dat het ook de zaken kon omkeren. Eerst miste Masui nog een strafschop, maar invaller Wright-Phillips maakte met zijn eerste baltoets wel de gelijkmaker.

Op voorzet van diezelfde Wright-Phillips kopte Vula kort hierna de 2-3 binnen. Het was nog even bibberen voor Beerschot toen Eupen voor de tweede keer een treffer zag afgekeurd. Dit keer lag buitenspel van Atteri aan de basis. In de 95ste minuut volgde toch nog een enorme domper voor Beerschot: Paeshuyse tikte de 3-3 binnen. Kortrijk heeft zo drie punten meer en is op basis van het aantal winstpartijen zeker van promotie.

Lokeren - Seraing 1-1

Voor Lokeren en Seraing was het al uitkijken naar het seizoenseinde, al konden de bezoekers nog altijd wat puntjes gebruiken. Tien minuten na de pauze zag het er ook goed uit voor de Luikenaars. Er was verwarring in de Lokerse defensie. Akpa-Chukwu maakte hier maximaal gebruik van door Seraing op voorsprong te brengen.



De gelijkmaker volgde echter ook al op het uur. Makanza bracht de score van op de stip in evenwicht. In het laatste halfuur werd er niet meer gescoord. Lokeren is nu achtste, Seraing blijft op de tiende plaats kamperen.