'Arthur Vermeeren kan opvallende toptransfer naar de Premier League maken'

Arthur Vermeeren speelt momenteel geen hoofdrol bij Olympique Marseille. Gooit een club uit de Premier League hem een reddingsboei toe?

Vermeeren wordt momenteel uitgeleend door RB Leipzig aan Marseille. De Franse topclub heeft een aankoopoptie, maar zoals het er momenteel naar uitziet, lijken ze die niet te gaan lichten in Zuid-Frankrijk.

Vermeeren is ver verwijderd van een basisplek en lijkt een andere oplossing te moeten zoeken als hij aan spelen toe wil komen. Volgens Sportsboom zou die oplossing weleens van over het Kanaal kunnen komen.

Tottenham laat oog vallen op Vermeeren

Tottenham Hotspur zou namelijk aan Vermeeren denken als mogelijke versterking als de degradatie vermeden wordt. De Spurs stelden niet zo lang geleden Roberto De Zerbi aan als nieuwe coach en die kent Vermeeren nog van zijn tijd bij Marseille.

Onze landgenoot speelde bij momenten goed bij Marseille onder De Zerbi. Het zou nu de Italiaanse coach zijn die de naam van Vermeeren aan een lijst met mogelijke versterkingen voor Tottenham wil toevoegen. De Zerbi zou de ploeg van de Spurs willen omgooien en de middenvelder zou daarbij een rol kunnen spelen.

Vermeeren heeft nog een contract tot midden 2029 bij RB Leipzig. Volgens Transfermarkt zou hij momenteel 22 miljoen euro moeten kosten. Voor een club als Tottenham is dat een zeer haalbaar bedrag. Al moeten de Spurs eerst wel zorgen dat ze niet degraderen.

Club Brugge herpakt zich na matige eerste helft en springt met zege bij STVV over Union naar de leiding

22:46
Vincent Euvrard ziet schlemiel bij Standard, maar ...: "Hij is al van grote waarde geweest"

22:30
Union-sterkhouder doet boekje open over zijn seizoen: "Dat heeft veel indruk op mij gemaakt"

22:00
🎥 Dubbele opdoffer voor Club Brugge: vooral zorgen om Kyriani Sabbe richting de lange termijn

21:50
Uitgerekend ex-Antwerp-speler smeert Saelemaekers en De Winter zeer dure nederlaag aan

21:40
Kippenvel: Simon Mignolet uitgebreid in de bloemetjes gezet op Stayen

21:20
Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht"

20:00
1
Westerlo doet gouden zaak tegen Standard met het oog op Europees voetbal

20:15
Geschiedenis! Vincent Kompany en Bayern München breken indrukwekkend record

20:30
1
Topschuttertitel lonkt: voormalige smaakmaker Club Brugge blijft aan de lopende band scoren

19:00
'Opvallende transfer van Neymar hangt mogelijk af van ... ex-speler Cercle Brugge'

19:30
Spanning loopt hoog op: Real Madrid trekt harde lijn na nieuwe rel

18:30
Cercle Brugge maakt indruk onder nieuwe coach Friis: twee spitsen maken verschil tegen La Louvière

17:53
Anderlecht lijkt dan toch goud in handen te hebben: "Hij is gemaakt voor grote dingen"

17:30
Rode Duivels nog altijd in onzekerheid, al wil FIFA geen rekening houden met een plan B

17:00
16-jarige RSCA Future-aanvaller hoopt op zijn eerste A-ploegminuten

16:30
Arsenal lijdt héél pijnlijke nederlaag en geeft Manchester City hoop

15:39
Wel een heel bijzonder protest van supporters: "Geen worsten en bier!" - En de reden is ook bizar

16:00
1
Drama in Zwitserland: duel met Julien Duranville moet uitgesteld worden

15:30
Rode Duivel moet veel geld opleveren en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken

15:00
2
Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen

14:30
7
Superster wil terugkeren uit zijn interlandpensioen om op het WK 2026 te spelen

14:00
1
Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord

13:30
39
Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!"

13:00
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/04: Epolo

12:00
Boskamp spaart Anderlecht niet en vreest nieuw rampscenario

12:20
Franse club denkt aan Standard-kapitein Matthieu Epolo: Rouches hopen op 10 miljoen euro

12:00
3
STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

11:20
LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

10:45
Mario Kohnen legt na eerste match de nadruk op iets anders dan de zege bij Charleroi

11:02
Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

08:00
Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

10:31
2
Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen

10:00
9
KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie

09:30
Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

09:00
4
Monaco krijgt zware klap te verwerken en Pocognoli wijst naar groot mankement

08:40
1

