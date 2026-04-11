'Arthur Vermeeren kan opvallende toptransfer naar de Premier League maken'

Arthur Vermeeren speelt momenteel geen hoofdrol bij Olympique Marseille. Gooit een club uit de Premier League hem een reddingsboei toe?

Vermeeren wordt momenteel uitgeleend door RB Leipzig aan Marseille. De Franse topclub heeft een aankoopoptie, maar zoals het er momenteel naar uitziet, lijken ze die niet te gaan lichten in Zuid-Frankrijk.

Vermeeren is ver verwijderd van een basisplek en lijkt een andere oplossing te moeten zoeken als hij aan spelen toe wil komen. Volgens Sportsboom zou die oplossing weleens van over het Kanaal kunnen komen.

Tottenham laat oog vallen op Vermeeren

Tottenham Hotspur zou namelijk aan Vermeeren denken als mogelijke versterking als de degradatie vermeden wordt. De Spurs stelden niet zo lang geleden Roberto De Zerbi aan als nieuwe coach en die kent Vermeeren nog van zijn tijd bij Marseille.

Onze landgenoot speelde bij momenten goed bij Marseille onder De Zerbi. Het zou nu de Italiaanse coach zijn die de naam van Vermeeren aan een lijst met mogelijke versterkingen voor Tottenham wil toevoegen. De Zerbi zou de ploeg van de Spurs willen omgooien en de middenvelder zou daarbij een rol kunnen spelen.

Vermeeren heeft nog een contract tot midden 2029 bij RB Leipzig. Volgens Transfermarkt zou hij momenteel 22 miljoen euro moeten kosten. Voor een club als Tottenham is dat een zeer haalbaar bedrag. Al moeten de Spurs eerst wel zorgen dat ze niet degraderen.



