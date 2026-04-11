Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen

Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen
Foto: © photonews

De toekomst van Romelu Lukaku is opnieuw voer voor speculatie. De Rode Duivel ligt overhoop met SSC Napoli en een vertrek komende zomer wordt steeds realistischer.

De spanningen zouden ontstaan zijn nadat Lukaku in België aan zijn conditie werkte, terwijl Napoli hem liever op het eigen trainingscomplex zag. De aanvaller wordt binnenkort opnieuw in Italië verwacht voor gesprekken, maar de relatie lijkt intussen stevig bekoeld.

Intussen duiken er ook nieuwe pistes op. Volgens Turkse media tonen Fenerbahçe en Beşiktaş concrete interesse. Beide clubs hopen te profiteren van de situatie en willen Lukaku naar Istanboel halen.

Ook RSC Anderlecht blijft een naam die regelmatig terugkeert. Een terugkeer naar zijn jeugdclub spreekt tot de verbeelding, maar lijkt financieel bijzonder moeilijk haalbaar.

Emotionele terugkeer of nog één keer veel geld verdienen?

Als Lukaku effectief voor Anderlecht zou kiezen, zal hij immers een aanzienlijk deel van zijn huidige loon moeten inleveren. Zijn salaris ligt mijlenver boven de mogelijkheden van de Brusselaars, waardoor een grote financiële toegeving noodzakelijk is.

De komende maanden  worden dan ook bepalend. Met interesse uit het buitenland en een complexe situatie bij Napoli staat Lukaku voor een belangrijke keuze: kiest hij voor sportieve stabiliteit, financieel gewin of een emotionele terugkeer naar het Astridpark?

Romelu Lukaku op weg naar verrassend vertrek na clash met Napoli?

09:00
4
Rode Duivel moet veel geld opleveren en dat scenario lijkt zich nu te voltrekken

15:00
Wordt hij de oplossing voor het grootste probleem van Anderlecht? "Hij is klaar!"

13:00
1
Boskamp spaart Anderlecht niet en vreest nieuw rampscenario

12:20
Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord

13:30
7
Superster wil terugkeren uit zijn interlandpensioen om op het WK 2026 te spelen

14:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/04: Epolo

12:00
STVV blijft wachten: 'Wouter Vrancken wees deze buitenlandse club al af'

11:20
Deschacht is onverbiddelijk voor Anderlecht-speler en geeft hem op: "Dat is te weinig"

07:00
2
Franse club denkt aan Standard-kapitein Matthieu Epolo: Rouches hopen op 10 miljoen euro

12:00
LIVE: Nieuwe kans voor Jackers, doet Club Brugge wat het de laatste vier keer op Stayen niet kon?

10:45
Club Brugge betaalde 4 miljoen voor hem in 2021, nu stopt hij met voetballen op 25-jarige leeftijd

10:31
2
Coosemans komt met duidelijke update over eigen situatie én contractverlenging Anderlecht

08:20
1
Mario Kohnen legt na eerste match de nadruk op iets anders dan de zege bij Charleroi

11:02
Antwerp verliest opnieuw: dit heeft trainer Joseph Oosting te zeggen

10:00
8
KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie

09:30
Anderlecht deelt nieuw contract uit en dit moet aantonen dat Neerpede nog rondloopt vol talent

21:40
2
Monaco krijgt zware klap te verwerken en Pocognoli wijst naar groot mankement

08:40
1
Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje"

07:40
20
Historische degradatie in de maak? Tottenham zakt naar de gevarenzone

08:00
Pijnlijke avond voor Pocognoli: Monaco al vroeg knock-out in Parijs

07:20
Geen normaal leven, wel kostuum en Vanderbiest-time bij KVM: "Ik probeer spelers zo zot als een kruk te maken"

06:30
Wat is er echt aan de hand? Meer nieuws bekend over de blessure van Anderlecht-speler Ilay Camara

20:00
3
Plots toch weer heel goed nieuws over Rode Duivel Thibaut Courtois

23:00
2
Antwerp vindt de remedie maar niet en gaat ook in het Zwarte Land onderuit ondanks late penalty

22:44
2
CPL: Beslissing valt in de strijd voor tweede promotieplek na rollercoaster van Beerschot aan de Kehrweg

22:00
2
🎥 Vincent Kompany viert mijlpaal op het hoogtepunt van trainerscarrière: bij Bayern zijn ze hem niet vergeten

21:20
Brughmans onder de lat en ondertussen stoomt Genk volgend product uit zelfde doelmannenlichting al klaar

21:00
Club Brugge doet het dus zonder Mignolet, maar Leko verwelkomt ook serieuze meevaller dit weekend

19:40
Philippe Clement staat voor groots moment en waarschuwt ook: "Dat zal ik meteen een halt toeroepen"

20:20
Vanderbiest oordeelt over beginnersfout en KVM-troef: "Als hij te veel nadenkt, begint het te kraken"

19:20
"KAA Gent is te snel tevreden": Rik De Mil pareert de kritiek met stevige woorden

16:30
Eis om respect? Jérémy Taravel verbolgen over de actie van Tzolis tegen Sardella

17:00
18
Union of Club? Dit is de favoriet volgens de Pro League - en ook Genk en Dender weten waar ze aan toe zijn

19:00
3
"KRC Genk zou meer punten halen dan Gent, Mechelen, Anderlecht én STVV"

18:00
1
'Club Brugge wil Anderlecht aftroeven voor speler Borussia Dortmund'

