Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen

De toekomst van Romelu Lukaku is opnieuw voer voor speculatie. De Rode Duivel ligt overhoop met SSC Napoli en een vertrek komende zomer wordt steeds realistischer.

De spanningen zouden ontstaan zijn nadat Lukaku in België aan zijn conditie werkte, terwijl Napoli hem liever op het eigen trainingscomplex zag. De aanvaller wordt binnenkort opnieuw in Italië verwacht voor gesprekken, maar de relatie lijkt intussen stevig bekoeld.

Intussen duiken er ook nieuwe pistes op. Volgens Turkse media tonen Fenerbahçe en Beşiktaş concrete interesse. Beide clubs hopen te profiteren van de situatie en willen Lukaku naar Istanboel halen.

Ook RSC Anderlecht blijft een naam die regelmatig terugkeert. Een terugkeer naar zijn jeugdclub spreekt tot de verbeelding, maar lijkt financieel bijzonder moeilijk haalbaar.

Emotionele terugkeer of nog één keer veel geld verdienen?

Als Lukaku effectief voor Anderlecht zou kiezen, zal hij immers een aanzienlijk deel van zijn huidige loon moeten inleveren. Zijn salaris ligt mijlenver boven de mogelijkheden van de Brusselaars, waardoor een grote financiële toegeving noodzakelijk is.

De komende maanden worden dan ook bepalend. Met interesse uit het buitenland en een complexe situatie bij Napoli staat Lukaku voor een belangrijke keuze: kiest hij voor sportieve stabiliteit, financieel gewin of een emotionele terugkeer naar het Astridpark?