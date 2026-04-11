Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht"

Arsenal leed vandaag een nieuwe nederlaag. De Gunners liepen thuis een blauwtje tegen Bournemouth (1-2) na ook al recente nederlagen in de League Cup en FA Cup. Mikel Arteta was achteraf nuchter in zijn analyse.

Arsenal kwam op achterstand na een doelpunt van Eli Junior Kroupi. Viktor Gyökeres hing de bordjes in evenwicht vanaf de stip, maar Alex Scott bezorgde de Londenaren een dik kwartier voor tijd een stevige kater: 1-2.

Arsenal geeft concurrent Manchester City zo de kans om dichter te sluipen in het klassement. Pep Guardiola en co spelen morgen op het veld van Chelsea en kunnen tot op zes punten sluipen. Ze hebben ook een wedstrijd minder gespeeld.

Arsenal moet dit incasseren

Arsenal verloor onlangs ook de finale van de League Cup en werd uitgeschakeld in de FA Cup. Mikel Arteta was eerlijk achteraf. "Het is een flinke klap in het gezicht", vertelde hij aan TNT Sports, geciteerd door Sporza. "Het gaat er nu om hoe we hierop reageren."



"Alle lof voor hen (Bournemouth, red.) voor wat ze hebben gepresteerd. Het is een team dat al 11 wedstrijden niet heeft verloren en daar is een reden voor, want ze doen veel dingen goed. We zijn altijd heel consistent geweest, maar dit kan gebeuren. Vandaag waren we ver van ons gebruikelijke niveau verwijderd", voegde Arteta toe.

"Deze nederlaag moet pijn doen in de kleedkamer. Je moet dit gewoon incasseren, opstaan en de strijd aangaan, of je ligt eruit. Dat is wat dit niveau nu gaat vereisen. Het is een cruciale week", blikt hij vooruit naar de Champions League. "Er staat veel op het spel. We staan nog steeds in een zeer goede positie in beide competities, maar we moeten beter presteren. Dat staat vast."