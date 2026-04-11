Rode Duivels nog altijd in onzekerheid, al wil FIFA geen rekening houden met een plan B

Er hangt nog steeds onzekerheid over de WK-match tussen België en Iran, in Los Angeles. Maar de FIFA heeft, wat er ook gebeurt, geweigerd dat Iran zijn wedstrijden in Mexico afwerkt.

De situatie in Iran blijft bijzonder instabiel, bijna twee maanden na het uitbreken van de gezamenlijke aanval van de VS en Israël op Iraans grondgebied. Hoewel er gesprekken lopen over een staakt-het-vuren, lijkt een einde aan de oorlog niet meteen voor morgen.

De Iraanse voetbalbond was dan ook vrij duidelijk: in de huidige omstandigheden lijkt het onmogelijk om naar de VS af te reizen om het WK 2026 te spelen. De bondsvoorzitter diende officieel een verzoek in om de wedstrijden van Team Melli te verplaatsen naar Mexico.

Iran... of de Verenigde Arabische Emiraten in Los Angeles?

Maar de FIFA ging, weinig verrassend, niet in op die vraag. De Mexicaanse president Claudia Sheinbaum vertelde vrijdag op een persconferentie dat Iran geen toestemming kreeg om zijn wedstrijden op Mexicaanse bodem af te werken.

"De FIFA heeft beslist dat de wedstrijden niet verplaatst kunnen worden van hun oorspronkelijke locaties. Dat zou een gigantische logistieke inspanning hebben gevraagd", verklaarde ze. Dat betekent dus dat België op 21 juni wel degelijk in Los Angeles speelt; alleen is het nog de vraag of dat tegen Iran zal zijn.

Rudi Garcia had tijdens de recente interlandperiode al aangegeven dat hij verwachtte dat de match op de oorspronkelijke locatie zou blijven, ook al moest de tegenstander nog bepaald worden. Als Iran uiteindelijk forfait geeft, zouden in theorie de Verenigde Arabische Emiraten het land vervangen als eerste natie uit de AFC-zone op de FIFA-ranking en in het kwalificatietraject.

Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, stelde tijdens diezelfde periode echter dat de wereldvoetbalbond "geen plan B, C of D" voorzag: alleen plan A, namelijk deelname van Iran, werd overwogen. Afwachten of dat haalbaar blijft gezien de geopolitieke situatie.

