🎥Carl Hoefkens krijgt het aan de stok met scheidrechter: "Hij noemde me calimero"

Ondanks het in extremis geredde gelijkspel van zijn ploeg was Carl Hoefkens niet erg gelukkig bij het laatste fluitsignaal van de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en NAC Breda. En met reden: de voormalige trainer van Club Brugge en Standard verzekert dat hij door de scheidsrechter "Calimero" werd genoemd.

Het seizoenseinde verloopt spannend voor Carl Hoefkens bij NAC Breda. Als voorlaatste vecht de club voor het behoud in de Eredivisie, maar punten pakken blijft lastig.

Deze zondag kon NAC rekenen op een heel late gelijkmaker van Mohamed Nasoh (90+2) om op bezoek bij Fortuna Sittard alsnog een punt mee te graaien en zo tot op twee punten van de zestiende plaats te naderen.

Een positieve slotfase dus voor Carl Hoefkens, die enkele seconden na het laatste fluitsignaal toch werd opgemerkt terwijl hij in discussie raakte met scheidsrechter Jeroen Manschot. Na de wedstrijd gaf de Belgische trainer bij ESPN uitleg.

Carl Hoefkens door scheidsrechter "Calimero" genoemd

"Ik probeer altijd wederzijds respect te creëren. De scheidsrechter riep me op een neerbuigende manier 'succes' toe, dus ik antwoordde dat dat voor iedereen geldt. Daarna wandel ik weg en hoor ik dat hij me Calimero noemt."

ESPN-journalist Leo Oldenburger reageerde verbaasd. "Jeroen Manschot, de scheidsrechter, noemde u Calimero? Wat een klasse..." Hoefkens bevestigde het. "Ik zal er niet meer over zeggen, maar als ik hem tijdens de match Calimero noem, krijg ik sowieso rood. Vandaag had ik graag een rode kaart in mijn zak gehad om die aan die scheidsrechter te geven", besloot Carl Hoefkens.



