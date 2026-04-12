'Europese top levert bikkelharde strijd om voormalige sterkhouder van Anderlecht'

Lorenz Lomme
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Bart Verbruggen speelde ooit voor Anderlecht, maar lijkt op weg naar de Europese top. De Nederlander lijkt de clubs voor het uitkiezen te hebben.

Verbruggen belandde in 2020 bij Anderlecht en toonde er zijn grote talent. Hij zou uiteindelijk 31 keer opdraven voor paars-wit, voordat Brighton hem in 2023 kwam wegplukken voor 20 miljoen euro.

In Engeland is hij uitgegroeid tot de vaste doelman van de Seagulls. Zijn prestaties leveren hem nu interesse op van grote clubs in Europa. We schreven al over de belangstelling van Bayern München, Newcastle en Tottenham, maar daar stopt het niet bij.

Inter in polepositie

Volgens transferexpert Ekrem Konur zijn naast Bayern ook Inter, Arsenal, Chelsea en PSG geïnteresseerd. De Italiaanse topclub zou momenteel in polepositie liggen voor Verbruggen, die meer dan waarschijnlijk een transfer zal maken komende zomer.

Verbruggen is ook de vaste doelman van Nederland. Als hij zich op het komende WK nog wat extra in de kijker kan spelen, lijkt een zomertransfer al helemaal onvermijdelijk. Brighton aast volgens Konur alvast op een mooie winst in het dossier.

Volgens Transfermarkt is de 23-jarige Verbruggen momenteel 40 miljoen euro waard. Als Brighton dat bedrag ook daadwerkelijk krijgt, maakt het dus 20 miljoen euro winst.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Burnley
Brighton
Bart Verbruggen

Meer nieuws

Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B

10:30
1
10:02
09:30
09:01
08:40
08:22
07:20
3
07:00
23:53
10
19:00
1
22:46
23:00
1
22:30
3
21:50
22:00
21:40
21:00
1
21:20
1
20:00
2
20:15
20:30
1
19:30
18:30
2
17:53
17:30
17:00
16:30
16:00
1
15:39
15:30
15:00
2
14:30
9
14:00
3
13:30
45
13:00
3
12:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 32
West Ham Utd West Ham Utd 4-0 Wolverhampton Wolverhampton
Arsenal Arsenal 1-2 Bournemouth Bournemouth
Brentford Brentford 2-2 Everton Everton
Burnley Burnley 0-2 Brighton Brighton
Liverpool FC Liverpool FC 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 15:00 Tottenham Tottenham
Nottingham Forest Nottingham Forest 15:00 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 15:00 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 17:30 Manchester City Manchester City
Manchester United Manchester United 13/04 Leeds United Leeds United

Nieuwste reacties

IXL IXL over 🎥 Club haalt het na bewogen avond: Leko over één iets kwaad, Vanaken vindt niet dat blauw-zwart goed wegkomt fanskb fanskb over Beerschot-coach Mo Messoudi haalt na gemiste promotie uit naar arbitrage in 1B fanskb fanskb over KV Kortrijk speelt volgend seizoen in de JPL: Brecht Dejaegere is duidelijk na promotie eMWee eMWee over Kippenvel: Simon Mignolet uitgebreid in de bloemetjes gezet op Stayen RememberLierse RememberLierse over Waarom ligt VAR in België veel meer onder vuur dan in Europa? Belgische ref kent het antwoord pief pief over Het is aan Romelu Lukaku zelf: de gedroomde terugkeer die hem een held maakt of nog veel geld verdienen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over "Héél triestig": immens verschil tussen Vetlesen en onherkenbare Diakhon, Club piekert zich suf over Franse Senegalees pief pief over Boskamp spaart Club Brugge-winger Tzolis niet: "Een klein mannetje" Pierrebourgeois Pierrebourgeois over Mikel Arteta en Arsenal likken hun wonden: "Flinke klap in het gezicht" André Coenen André Coenen over STVV - Club Brugge: 1-2 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved