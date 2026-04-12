'Europese top levert bikkelharde strijd om voormalige sterkhouder van Anderlecht'

Bart Verbruggen speelde ooit voor Anderlecht, maar lijkt op weg naar de Europese top. De Nederlander lijkt de clubs voor het uitkiezen te hebben.

Verbruggen belandde in 2020 bij Anderlecht en toonde er zijn grote talent. Hij zou uiteindelijk 31 keer opdraven voor paars-wit, voordat Brighton hem in 2023 kwam wegplukken voor 20 miljoen euro.

In Engeland is hij uitgegroeid tot de vaste doelman van de Seagulls. Zijn prestaties leveren hem nu interesse op van grote clubs in Europa. We schreven al over de belangstelling van Bayern München, Newcastle en Tottenham, maar daar stopt het niet bij.

Inter in polepositie

Volgens transferexpert Ekrem Konur zijn naast Bayern ook Inter, Arsenal, Chelsea en PSG geïnteresseerd. De Italiaanse topclub zou momenteel in polepositie liggen voor Verbruggen, die meer dan waarschijnlijk een transfer zal maken komende zomer.

Verbruggen is ook de vaste doelman van Nederland. Als hij zich op het komende WK nog wat extra in de kijker kan spelen, lijkt een zomertransfer al helemaal onvermijdelijk. Brighton aast volgens Konur alvast op een mooie winst in het dossier.

Volgens Transfermarkt is de 23-jarige Verbruggen momenteel 40 miljoen euro waard. Als Brighton dat bedrag ook daadwerkelijk krijgt, maakt het dus 20 miljoen euro winst.



