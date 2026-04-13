'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

Kent u Dante Bonfim nog? De ex-speler van onder meer Standard en Sporting Charleroi zou een mooie stap kunnen zetten na zijn actieve spelerscarrière.

Dante is 42 ondertussen, maar voetbalt nog steeds. Hij maakt momenteel nog steeds de dienst uit bij het Franse OGC Nice, waar zijn contract aan het einde van het seizoen afloopt.

Dante opnieuw naar Bayern?

We kennen Dante uiteraard van zijn passage in ons land. Hij speelde 88 wedstrijden voor Standard en 27 voor Charleroi. Met de Rouches werd hij twee keer kampioen en won hij ook de supercup.

Daarna trok hij naar Duitsland. Eerst naar Borussia Mönchengladbach en daarna naar Bayern München en Wolfsburg. Met Der Rekordmeister pakte hij een pak prijzen, waaronder de Champions League in het seizoen 2012/13 en vier Duitse titels.

Daarna trok hij naar Frankrijk om zich aan te sluiten bij Nice. Hij zal in de zomer een punt zetten achter zijn carrière en is volgens journalist Philipp Kessler nu een kandidaat om aan de slag te gaan bij Bayern als T1 van het tweede elftal.

Volgens Florian Plettenberg (Sky Sports) zou hij zelfs de topkandidaat zijn voor de Bayern-top. Beide partijen zaten al rond de tafel, maar er werd nog niets getekend. Dante beschikt wel al over het benodigde UEFA Pro-trainersdiploma. De Braziliaan zelf zou alvast dromen van een terugkeer naar Bayern, aldus Kessler.





Dante is being considered as a candidate to become the new head coach of FC Bayern II. Current coach Holger Seitz is to step down at the end of the season and take on a different role in the Campus. The 2013 treble winner is currently the captain of OGC Nice in Ligue 1, but is… pic.twitter.com/hdI2o4M5BS — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 9, 2026