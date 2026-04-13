Lorenz Lomme
'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

Kent u Dante Bonfim nog? De ex-speler van onder meer Standard en Sporting Charleroi zou een mooie stap kunnen zetten na zijn actieve spelerscarrière.

Dante is 42 ondertussen, maar voetbalt nog steeds. Hij maakt momenteel nog steeds de dienst uit bij het Franse OGC Nice, waar zijn contract aan het einde van het seizoen afloopt.

Dante opnieuw naar Bayern?

We kennen Dante uiteraard van zijn passage in ons land. Hij speelde 88 wedstrijden voor Standard en 27 voor Charleroi. Met de Rouches werd hij twee keer kampioen en won hij ook de supercup.

Daarna trok hij naar Duitsland. Eerst naar Borussia Mönchengladbach en daarna naar Bayern München en Wolfsburg. Met Der Rekordmeister pakte hij een pak prijzen, waaronder de Champions League in het seizoen 2012/13 en vier Duitse titels.

Daarna trok hij naar Frankrijk om zich aan te sluiten bij Nice. Hij zal in de zomer een punt zetten achter zijn carrière en is volgens journalist Philipp Kessler nu een kandidaat om aan de slag te gaan bij Bayern als T1 van het tweede elftal.

Volgens Florian Plettenberg (Sky Sports) zou hij zelfs de topkandidaat zijn voor de Bayern-top. Beide partijen zaten al rond de tafel, maar er werd nog niets getekend. Dante beschikt wel al over het benodigde UEFA Pro-trainersdiploma. De Braziliaan zelf zou alvast dromen van een terugkeer naar Bayern, aldus Kessler. 

Meer nieuws

Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

20:20
Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

20:00
Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge Opinie

19:10
Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

19:20
1
Eden Hazard veegt vergelijking met KDB van tafel: "Een totaal andere speler"

19:05
Voormalig Antwerp-speler Tjaronn Chery haalt keihard uit: "Als je zo wil winnen..."

19:00
Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven? Analyse

18:40
1
"Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"

18:20
1
Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"

18:00
🎥 "Fucking wanker!" - Rode Duivel heeft er schitterend antwoord op

17:40
Belgische trainer flink in de clinch met scheidsrechter: hij moest zelfs tegengehouden worden

17:20
Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet"

17:00
3
Eden Hazard geeft wereldster raad: "Je moet realistisch zijn en toegeven dat het voorbij is"

16:30
1
Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

16:00
Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

15:30
Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

15:00
7
Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

09:30
Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

14:10
10
Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

14:00
Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

13:30
4
Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

13:00
Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

12:40
5
Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

12:21
Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

12:00
Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af Analyse

11:40
1
"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

11:20
26
"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

11:00
1
🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

10:31
"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

10:00
1
Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

09:00
4
Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

08:40
5
Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

08:20
2
Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

08:00
5
Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

07:40
2
Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

07:20
2
Hij droomt van het WK, maar hoort Mika Godts thuis bij de Rode Duivels?

07:00

 Speeldag 29
FC Augsburg FC Augsburg 2-2 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 1-0 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 1-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 3-1 Union Berlin Union Berlin
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
FC St. Pauli FC St. Pauli 0-5 Bayern München Bayern München
1. FC Köln 1. FC Köln 3-1 Werder Bremen Werder Bremen
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 4-0 Hamburger SV Hamburger SV
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 0-1 Freiburg Freiburg

