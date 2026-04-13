Belgische trainer flink in de clinch met scheidsrechter: hij moest zelfs tegengehouden worden

De spanning loopt hoog op bij NAC Breda in de strijd tegen degradatie. Trainer Carl Hoefkens liet zich na het gelijkspel tegen Fortuna Sittard (1-1) meeslepen in een opvallend incident met de scheidsrechter.

Hoewel het puntje belangrijk kan blijken in de degradatiestrijd, overheerste na afloop vooral frustratie bij de Belgische coach. Hoefkens moest zelfs worden tegengehouden door stafleden toen hij verhaal ging halen bij ref Jeroen Manschot.

Aanleiding was een opmerking van de scheidsrechter, die volgens Hoefkens niet door de beugel kon. De trainer beweert dat hij door Manschot werd weggezet als “calimero”, iets wat duidelijk in het verkeerde keelgat schoot.

“Ik verwacht gewoon wederzijds respect”, reageerde Hoefkens achteraf. “Hij wenste me succes en ik antwoordde dat dat voor iedereen geldt. Maar als je dan wegdraait en zo’n opmerking krijgt, vind ik dat niet kunnen.”

De voormalige coach van Club Brugge trok de vergelijking door. “Als ik zoiets zeg tegen een scheidsrechter, sta ik meteen met rood aan de kant. Soms zou je willen dat je zelf kaarten kon uitdelen.”

De druk op Hoefkens neemt intussen toe. Met nog vier speeldagen te gaan staat NAC Breda op een degradatieplaats in de Eredivisie, waardoor elk punt én elk incident steeds zwaarder doorweegt.

Lees ook... 🎥Carl Hoefkens krijgt het aan de stok met scheidrechter: "Hij noemde me calimero"

Marc Degryse stelt zich vragen over speler van Union: "Ik wil hem eens zien uitblinken"

20:20
Grote vrees van Ivan Leko is uitgekomen: toch nog een hiaat in de spelerskern van Club Brugge Opinie

19:10
Dender-middenvelder met wake-upcall voor ploegmaats: "Dat moeten we in de komende weken absoluut vermijden"

20:00
Analist neemt ook Ivan Leko op de korrel: "Zijn uitleg klopt gewoon niet"

17:00
3
'Bayern München gaat vol voor tweevoudige kampioen uit de Jupiler Pro League'

19:40
🎥Carl Hoefkens krijgt het aan de stok met scheidrechter: "Hij noemde me calimero"

12/04
Opgepast Club Brugge! Het wapen van Union is in vorm: "Ik had het mijn oma beloofd"

18:00
Voormalig Antwerp-speler Tjaronn Chery haalt keihard uit: "Als je zo wil winnen..."

19:00
Jelle Vossen moet nog iets kwijt over Sven Vandenbroeck: "Ik denk dat dat niet alleen voor mij geldt"

19:20
1
Alles is nu al bijna beslist in de Pro League: waar is de fameuze spanning van de Play-Offs gebleven? Analyse

18:40
1
Eden Hazard veegt vergelijking met KDB van tafel: "Een totaal andere speler"

19:05
"Voor mij waren er in onze generatie Ronaldo, Messi en Neymar, met daarachter Eden Hazard"

18:20
1
🎥 "Fucking wanker!" - Rode Duivel heeft er schitterend antwoord op

17:40
Niet Club Brugge of Union spelen het beste voetbal van het land: "Goal zoals Barcelona of City"

15:30
Marc Degryse ziet Ivan Leko groot risico nemen: "Dan stond hij in de vuurlinie"

12:00
Wachten op sportief directeur Anderlecht om knoop definitief door te hakken, maar... hij mag ook weg

16:00
Eden Hazard geeft wereldster raad: "Je moet realistisch zijn en toegeven dat het voorbij is"

16:30
1
Drijft hij het helemaal op de spits? Romelu Lukaku neemt beslissing die niet goed zal vallen in Napoli

15:00
7
Catastrofe voor Anderlecht: Nathan De Cat niet klaar voor bekerfinale

14:10
10
Anderlecht heeft er een betrouwbare optie bij: "Zonder hem had de match er anders uitgezien"

14:00
"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

11:20
26
Rode Duivel ziet optie van 46 (!) miljoen gelicht, maar... club wil zo snel mogelijk van hem af

12:40
5
Kritiek op Antwerp-coach Oosting wordt luider, zeker over deze tactische keuze

13:30
4
Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

08:00
5
Vreselijke tragedie: 20-jarige voetballer door het hoofd geschoten na overval op spelersbus

13:00
Manchester City maakt Chelsea belachelijk en maakt nog kans op de titel: Doku spreekt

12:21
Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

07:20
2
Anderlecht, Union SG en Club Brugge, maar ook Essevee, Cercle en OH Leuven leveren sterren van het weekend af Analyse

11:40
1
Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

08:40
5
"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

11:00
1
"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

10:00
1
🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

10:31
Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

09:00
4
Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

09:30
Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

08:20
2
Hij droomt van het WK, maar hoort Mika Godts thuis bij de Rode Duivels?

07:00

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 30
FC Twente FC Twente 2-1 FC Volendam FC Volendam
Utrecht Utrecht 4-1 Telstar Telstar
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 0-2 PSV PSV
FC Groningen FC Groningen 0-0 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles
Heracles Heracles 0-3 Ajax Ajax
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-1 NAC NAC
NEC NEC 1-1 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 2-2 Excelsior Excelsior
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3-0 Heerenveen Heerenveen

