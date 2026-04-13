Belgische trainer flink in de clinch met scheidsrechter: hij moest zelfs tegengehouden worden

De spanning loopt hoog op bij NAC Breda in de strijd tegen degradatie. Trainer Carl Hoefkens liet zich na het gelijkspel tegen Fortuna Sittard (1-1) meeslepen in een opvallend incident met de scheidsrechter.

Hoewel het puntje belangrijk kan blijken in de degradatiestrijd, overheerste na afloop vooral frustratie bij de Belgische coach. Hoefkens moest zelfs worden tegengehouden door stafleden toen hij verhaal ging halen bij ref Jeroen Manschot.

Aanleiding was een opmerking van de scheidsrechter, die volgens Hoefkens niet door de beugel kon. De trainer beweert dat hij door Manschot werd weggezet als “calimero”, iets wat duidelijk in het verkeerde keelgat schoot.

De ref zou Hoefkens "calimero" genoemd hebben

“Ik verwacht gewoon wederzijds respect”, reageerde Hoefkens achteraf. “Hij wenste me succes en ik antwoordde dat dat voor iedereen geldt. Maar als je dan wegdraait en zo’n opmerking krijgt, vind ik dat niet kunnen.”

De voormalige coach van Club Brugge trok de vergelijking door. “Als ik zoiets zeg tegen een scheidsrechter, sta ik meteen met rood aan de kant. Soms zou je willen dat je zelf kaarten kon uitdelen.”

De druk op Hoefkens neemt intussen toe. Met nog vier speeldagen te gaan staat NAC Breda op een degradatieplaats in de Eredivisie, waardoor elk punt én elk incident steeds zwaarder doorweegt.



