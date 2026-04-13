"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

Fenerbahce won dit weekend met 0-4 op het veld van Kayserispor. De thuiscoach was niet te spreken over de uitspraken van Domenico Tedesco. En zo ligt de gewezen bondscoach van de Rode Duivels toch nog eens onder vuur.

Domenico Tedesco staat hoog aangeschreven in Turkije, waar zijn werk aan het hoofd van Fenerbahçe wordt gewaardeerd. Vorig weekend zagen we hem nog in een moment van pure collectieve extase na de zege in de extra tijd tegen Besiktas.

Domenico Tedesco krijgt kritiek

Dit weekend was de marge groter op het veld van Kayserispor: Ngolo Kanté deed het moeilijkste door de score te openen en zette de bezoekers op weg naar een 0-4 zege. Op de persconferentie toonde Tedesco zich tevreden over de dominantie van zijn ploeg.

"Balbezit hebben kan betekenen dat de tegenstander het heeft opgegeven en is teruggezakt. Dat is geen nieuwe theorie; het is een vaak voorkomende situatie. Teams die je als 'kleiner' zou kunnen bestempelen, kunnen zich achter hun doel verschanzen en proberen op de counter te spelen. Dat is een klassieke voetbaltactiek", legde hij uit.

Is Tedesco te pretentieus?

Die woorden vielen niet in goede aarde bij Erling Moe, de trainer van Kayserispor: "Tedesco zou zich beter wat meer informeren over het Turkse voetbal. Kayserispor is geen kleine ploeg, en Kayseri is geen kleine stad. Het is een trotse stad. Op die manier praten, enkel op basis van de score, past een trainer van Fenerbahçe niet. Wij vinden dat respectloos", klaagde hij, geciteerd door het Turkse medium Fanatik.


"We zullen wel zien of Fenerbahçe – als het werkelijk zo'n grote club is als het beweert – dit seizoen een einde kan maken aan zijn lange prijzenloze periode! Zij moeten zich focussen op Fenerbahçe, en wij focussen ons op Kayserispor", besloot hij. Domenico Tedesco won deze winter nochtans de Supercup met Fener', maar Moe lijkt dat geen erg overtuigende trofee te vinden.

"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

"Union SG veel overtuigender dan Club Brugge"

11:20
🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

🎥 Prachtig! Jean Butez (ex-Antwerp) levert fabelachtige assist af

10:31
"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

"Dat zegt alles": Philippe Albert zeer streng voor RSC Anderlecht

10:00
1
Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

Nóg een record: Vincent Kompany toont andermaal dat hij zijn vertrouwen in de jeugd stelt

09:30
Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

Marc Degryse verwacht meer van een kampioen, maar: "Ik heb eens naar de cijfers gekeken ..."

09:00
3
Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

Kreeg Club Brugge terechte strafschop tegen STVV? Gumienny velt oordeel

08:40
Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

Beerschot, Lommel & co (en Dender?) kennen hun kalender voor de rest van het seizoen

08:20
2
Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

Dik probleem voor Club Brugge: einde seizoen voor sterkhouder

08:00
4
Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

Opoku haalt gram na grote misser: Zulte Waregem redt zichzelf én Cercle Brugge

07:40
1
Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

Analisten over nukkige Club Brugge-ster: "Dat is zijn brandstof"

07:20
1
Hij droomt van het WK, maar hoort Mika Godts thuis bij de Rode Duivels?

Hij droomt van het WK, maar hoort Mika Godts thuis bij de Rode Duivels?

07:00
Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

Primeur voor Union: "Natuurlijk hebben we het erover gehad in de kleedkamer"

06:30
Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut Reactie

Adriano Bertaccini opgelucht, maar hij heeft ook iets te vertellen over zijn invallersstatuut

06:00
2
AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters" Reactie

AA Gent-spelers weten waar het misliep op Anderlecht: "Pijnlijk" en "Ik snap de supporters"

23:30
4
Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs!

Geen finale tegen Eupen nodig: RFC Luik verzekert zich van een plek in de Play-offs!

23:00
🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

🎥 Ook in Mechelen vierden ze Wout van Aert op het grote scherm

22:45
2
Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn" Reactie

Rik De Mil wil Gent-supporters op iets wijzen nadat ze spelers hard aanpakten: "Dat moet lang geleden zijn"

22:00
13
Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

Felice Mazzu geeft uitleg over keeperskwestie bij OHL: "We hebben met beiden een gesprek gehad"

22:30
Jérémy Taravel blijft enorm positief: "De eerste helft was zo slecht niet" Reactie

Jérémy Taravel blijft enorm positief: "De eerste helft was zo slecht niet"

21:31
5
🎥 Kreeg Gent een terechte strafschop tegen Anderlecht?

🎥 Kreeg Gent een terechte strafschop tegen Anderlecht?

21:40
2
🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

🎥 Zoals op een Londense boulevard: Jérémy Doku zet Chelsea te kijk

21:20
🎥 Een doelpunt met een viering die iedereen ontroerde: Thomas Meunier beslissend voor Lille

🎥 Een doelpunt met een viering die iedereen ontroerde: Thomas Meunier beslissend voor Lille

21:00
1
Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen

Anderlecht pleegt kleine hold up in eigen stadion: Kanga gaat niet goed slapen

20:29
Nicky Hayen vindt opmerkelijk excuus voor zwakke partij tegen OHL

Nicky Hayen vindt opmerkelijk excuus voor zwakke partij tegen OHL

20:30
🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

🎥 Het ziet er niet goed uit: Anderlecht vreest voor zware blessure Nathan De Cat

19:40
8
"Ze schijten in hun broek": Anthony Vanden Borre is niet op zijn mondje gevallen in zijn analyse van Arsenal

"Ze schijten in hun broek": Anthony Vanden Borre is niet op zijn mondje gevallen in zijn analyse van Arsenal

20:00
2
🎥Carl Hoefkens krijgt het aan de stok met scheidrechter: "Hij noemde me calimero"

🎥Carl Hoefkens krijgt het aan de stok met scheidrechter: "Hij noemde me calimero"

19:30
Vanderbiest ziet waar het fout liep bij Mechelen: "Dat is wat ik métier noem"

Vanderbiest ziet waar het fout liep bij Mechelen: "Dat is wat ik métier noem"

19:00
Man of the match Ross Sykes had trofee aan speler van KV Mechelen willen geven: "Hij verdient hem"

Man of the match Ross Sykes had trofee aan speler van KV Mechelen willen geven: "Hij verdient hem"

18:30
1
Slap KRC Genk kan OH Leuven niet ontwrichten en loopt knauwtje op in strijd om Europees voetbal

Slap KRC Genk kan OH Leuven niet ontwrichten en loopt knauwtje op in strijd om Europees voetbal

17:56
Napoli krijgt ferme tik in titelrace na zure namiddag van De Bruyne

Napoli krijgt ferme tik in titelrace na zure namiddag van De Bruyne

18:00
1
🎥 Rode Duivel Nicolas Raskin blinkt uit tijdens indrukwekkende zege van Rangers

🎥 Rode Duivel Nicolas Raskin blinkt uit tijdens indrukwekkende zege van Rangers

17:30
Na promotie KV Kortrijk volgt opvallend dubbel signaal over toekomst van Jonckheere

Na promotie KV Kortrijk volgt opvallend dubbel signaal over toekomst van Jonckheere

17:00
1
Opvallende comeback: Real Madrid wil Toni Kroos opnieuw aan boord halen

Opvallende comeback: Real Madrid wil Toni Kroos opnieuw aan boord halen

16:00
Opmerkelijk: België zou op het WK... Italië kunnen treffen in plaats van Iran

Opmerkelijk: België zou op het WK... Italië kunnen treffen in plaats van Iran

14:00
13
Westerlo-coach Charaï is tevreden, maar Piedfort ziet het helemaal anders na zege tegen Standard

Westerlo-coach Charaï is tevreden, maar Piedfort ziet het helemaal anders na zege tegen Standard

16:30
1

Süper Lig

 Speeldag 29
Besiktas Besiktas 4-2 Antalyaspor Antalyaspor
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 3-0 Genclerbirligi Genclerbirligi
Alanyaspor Alanyaspor 1-1 Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor Kayserispor 0-4 Fenerbahçe Fenerbahçe
Konyaspor Konyaspor 3-0 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
Göztepe Göztepe 3-3 Kasimpasa Kasimpasa
Galatasaray Galatasaray 1-1 Kocaelispor Kocaelispor
Rizespor Rizespor 19:00 Gaziantep B.B. Gaziantep B.B.
Eyüpspor Eyüpspor 19:00 Samsunspor Samsunspor

