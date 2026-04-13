"Gebrek aan respect": gewezen bondscoach Domenico Tedesco krijgt ervan langs

Fenerbahce won dit weekend met 0-4 op het veld van Kayserispor. De thuiscoach was niet te spreken over de uitspraken van Domenico Tedesco. En zo ligt de gewezen bondscoach van de Rode Duivels toch nog eens onder vuur.

Domenico Tedesco staat hoog aangeschreven in Turkije, waar zijn werk aan het hoofd van Fenerbahçe wordt gewaardeerd. Vorig weekend zagen we hem nog in een moment van pure collectieve extase na de zege in de extra tijd tegen Besiktas.

Domenico Tedesco krijgt kritiek

Dit weekend was de marge groter op het veld van Kayserispor: Ngolo Kanté deed het moeilijkste door de score te openen en zette de bezoekers op weg naar een 0-4 zege. Op de persconferentie toonde Tedesco zich tevreden over de dominantie van zijn ploeg.

"Balbezit hebben kan betekenen dat de tegenstander het heeft opgegeven en is teruggezakt. Dat is geen nieuwe theorie; het is een vaak voorkomende situatie. Teams die je als 'kleiner' zou kunnen bestempelen, kunnen zich achter hun doel verschanzen en proberen op de counter te spelen. Dat is een klassieke voetbaltactiek", legde hij uit.

Is Tedesco te pretentieus?

Die woorden vielen niet in goede aarde bij Erling Moe, de trainer van Kayserispor: "Tedesco zou zich beter wat meer informeren over het Turkse voetbal. Kayserispor is geen kleine ploeg, en Kayseri is geen kleine stad. Het is een trotse stad. Op die manier praten, enkel op basis van de score, past een trainer van Fenerbahçe niet. Wij vinden dat respectloos", klaagde hij, geciteerd door het Turkse medium Fanatik.



"We zullen wel zien of Fenerbahçe – als het werkelijk zo'n grote club is als het beweert – dit seizoen een einde kan maken aan zijn lange prijzenloze periode! Zij moeten zich focussen op Fenerbahçe, en wij focussen ons op Kayserispor", besloot hij. Domenico Tedesco won deze winter nochtans de Supercup met Fener', maar Moe lijkt dat geen erg overtuigende trofee te vinden.