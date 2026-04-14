De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

Manuel Gonzalez
| 2 reacties
Foto: © photonews

Geen Remontada(s). Atlético Madrid en PSG wonnen de heenwedstrijden. En Atlético Madrid en PSG gaan ook simpelweg door naar de halve finales van de Champions League.

Laat ons beginnen op Anfield Road. Gaf iemand een cent voor de kansen van Liverpool FC na de 2-0-nederlaag in Parijs?

Veel geld hadden we niet ingezet op de Engelse kansen. Toch waren The Reds lange tijd de dominante ploeg. Uiteindelijk won PSG met 0-2. 

Géén Remontada(s)

Atlético Madrid en FC Barcelona maakten het dan weer een pak spannender. Na minder dan een halfuur voetballen had Barça de 0-2-nederlaag uit de heenwedstrijd uitgewist.

Los Colchoneros herpakten zich via een snel tegendoelpunt van Ademola Lookman. Een 1-2 was uiteindelijk genoeg voor Atlético Madrid om zich te kwalificeren.

Hoe zien de halve finales in de Champions League eruit?


In de halve finales nemen de troepen van Diego Simeone het op tegen Arsenal FC of Sporting CP. PSG kruist dan weer de degens met Bayern München of Real Madrid.

Komt er een héél opvallende terugkeer aan? 'Kasper Dolberg is aangeboden bij RSC Anderlecht en... Club Brugge'

Champions League

 Kwart Finales
Sporting Lissabon Sporting Lissabon 0-1 Arsenal Arsenal
Real Madrid Real Madrid 1-2 Bayern München Bayern München
Barcelona Barcelona 0-2 Atlético Madrid Atlético Madrid
PSG PSG 2-0 Liverpool FC Liverpool FC
Atlético Madrid Atlético Madrid 1-2 Barcelona Barcelona
Liverpool FC Liverpool FC 0-2 PSG PSG
Arsenal Arsenal 21:00 Sporting Lissabon Sporting Lissabon
Bayern München Bayern München 21:00 Real Madrid Real Madrid

