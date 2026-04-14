De eerste twee halvefinalisten in de Champions League zijn gekend

Geen Remontada(s). Atlético Madrid en PSG wonnen de heenwedstrijden. En Atlético Madrid en PSG gaan ook simpelweg door naar de halve finales van de Champions League.

Laat ons beginnen op Anfield Road. Gaf iemand een cent voor de kansen van Liverpool FC na de 2-0-nederlaag in Parijs?

Veel geld hadden we niet ingezet op de Engelse kansen. Toch waren The Reds lange tijd de dominante ploeg. Uiteindelijk won PSG met 0-2.

Atlético Madrid en FC Barcelona maakten het dan weer een pak spannender. Na minder dan een halfuur voetballen had Barça de 0-2-nederlaag uit de heenwedstrijd uitgewist.

Los Colchoneros herpakten zich via een snel tegendoelpunt van Ademola Lookman. Een 1-2 was uiteindelijk genoeg voor Atlético Madrid om zich te kwalificeren.

Hoe zien de halve finales in de Champions League eruit?



In de halve finales nemen de troepen van Diego Simeone het op tegen Arsenal FC of Sporting CP. PSG kruist dan weer de degens met Bayern München of Real Madrid.