Maesschalck spreekt na de storm over Romelu Lukaku: "Hij was dat beu"

Hoe zit het nu tussen Romelu Lukaku en Napoli? Niet goed, zo blijkt. De Italiaanse club is het gedrag van de spits beu en gaat zware sancties ondernemen. Ondertussen is Big Rom nog altijd in ons land om te revalideren. Al is hij bijna opnieuw fit.

Tijdens de interlandbreak heeft Romelu Lukaku verliet Big Rom de stage van de Rode Duivels door een terugval in zijn blessure, maar in plaats van terug te keren naar Napels werkte hij in Antwerpen verder aan zijn conditie bij Lieven Maesschalck.

Beslissing zonder medeweten Napoli?

Een beslissing die werd genomen zonder overleg met Napoli. De Italiaanse club eiste dat Lukaku, zoals afgesproken, zou terugkeren naar Italië en stelde zelfs een ultimatum. Daar ging Big Rom nooit op in, hij bleef in ons land.

Het begin van een hetze die nu al enkele weken duurt. Lukaku is nog altijd in ons land en volgens de Italiaanse pers zal hij geen wedstrijd voor Napoli meer (mogen) spelen. Slecht nieuws ook met oog op het WK mogelijk.

Romelu Lukaku bijna opnieuw klaar voor de strijd

Bij RSC Anderlecht dromen ze al van de grote terugkeer van Big Rom, maar eerst moet die natuurlijk helemaal fit raken - ook met oog op dat WK. "Zoals het nu gaat, mag ik zeggen dat Rom bijna fit is. Hij had een ontsteking aan zijn heupbuigers, wat belangrijk is bij het sprinten", aldus Maesschalck bij Sporza.

"Dat bleef maar aanslepen en blijft latent aanwezig. Dat heeft een effect op je prestaties, want je kan niet 100% trappen of versnellen. Hij was dat gewoon beu. Hij wilde 100% zijn. Dat is zijn keuze geweest. Nu zien we opnieuw een lachende Romelu."