Overtreding die Tottenham-speler maanden in de ziekenboeg doet belanden: "Dom en schandalig"

Foto: © photonews

Het weekend van Tottenham Hotspur kreeg een bijzonder wrange nasmaak na de nederlaag op het veld van Sunderland. Niet alleen gingen de Spurs onderuit, ze zagen ook sterkhouder Cristian Romero uitvallen met een zware blessure.

De fase die tot die blessure leidde, zorgde meteen voor opschudding. Brian Brobbey gaf Romero een duw, waarna de verdediger hard in botsing kwam met zijn eigen doelman. Beide spelers bleven liggen, maar al snel werd duidelijk dat vooral Romero er erg aan toe was.

De ernst van de situatie was meteen zichtbaar. Landgenoot Noah Sadiki reageerde snel en riep onmiddellijk de medische staf erbij. In de herhalingen was te zien hoe Romero’s knie een onnatuurlijke beweging maakte, wat het ergste deed vermoeden.

Die vrees werd later bevestigd. De Argentijn liep een scheur in zijn knieband op en dreigt zo de rest van het seizoen te missen. Mogelijk komt zelfs zijn deelname aan het WK in gevaar, wat de impact van het incident nog groter maakt.

Brobbey kreeg nog golf van racistische reacties over zich 

In het programma 90 Minutes werd de actie van Brobbey scherp veroordeeld. “Het was dom en schandalig wat hij deed”, klonk het duidelijk bij Joris Brys. Ook Filip Joos spaarde hem niet. “Het is zo gevaarlijk. Dit zou je gewoon nooit mogen doen, zeker niet tegenover collega’s.”


Volgens het panel was er bovendien weinig twijfel over de intentie. “Hij kon nooit meer bij de bal, die fase was voorbij”, werd gesteld. “Zoiets doe je puur om de tegenstander pijn te doen.” Opvallend: Brobbey ontsnapte aan een tweede gele kaart, terwijl de gevolgen intussen bijzonder zwaar zijn, zowel sportief voor Romero als persoonlijk, want de spits kreeg nadien ook een golf aan racistische reacties over zich heen.

Premier League

 Speeldag 32
West Ham Utd West Ham Utd 4-0 Wolverhampton Wolverhampton
Arsenal Arsenal 1-2 Bournemouth Bournemouth
Brentford Brentford 2-2 Everton Everton
Burnley Burnley 0-2 Brighton Brighton
Liverpool FC Liverpool FC 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 1-0 Tottenham Tottenham
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 2-1 Newcastle United Newcastle United
Chelsea Chelsea 0-3 Manchester City Manchester City
Manchester United Manchester United 1-2 Leeds United Leeds United

