Drama voor ex-doelman Anderlecht: na vier wedstrijden en één assist is het al over en sluiten

Het is een zware klap voor Mads Kikkenborg, die in januari RSC Anderlecht verliet. De Deense doelman heeft een gescheurde achillespees opgelopen en zal daardoor maandenlang uit de roulatie zijn. Einde seizoen.

Mads Kikkenborg kwam in januari 2024 bij Sporting Anderlecht terecht, overgenomen van Lyngby voor 1,3 miljoen euro. Hij speelde echter amper vijf wedstrijden met de A-ploeg, voor hij in januari richting Molde trok. Die transfer leverde Anderlecht zo'n 400.000 euro op.

Mads Kikkenborg kon nooit overtuigen bij RSC Anderlecht

Voor de Brusselse club betekent dat een verlies van 900.000 euro - meer als je ook de lonen in rekening brengt. RSC Anderlecht wist het talent dat het dacht te zien in de voormalige Deense jeugdinternational nooit echt naar boven te halen, hoewel hij in zijn thuisland nochtans goed aangeschreven stond.

Mads Myklebust er hentet tilbake fra lånet hos Strømsgodset.



Velkommen tilbake, Mads 💙 pic.twitter.com/l7KRNtKLzI — Molde Fotballklubb (@Molde_FK) April 14, 2026

Na bijna twee maanden voorbereiding kwam Kikkenborg dit seizoen met zijn nieuwe club aan de aftrap in de eerste vier speeldagen van de Noorse competitie, die half maart van start ging. Drie dagen geleden pakte hij zelfs uit met een assist tegen HamKam.

Seizoen voorbij na vier matchen... en een assist voor Mads Kikkenborg

Maar dat blijkt meteen zijn laatste wapenfeit van het seizoen. Molde meldde in een officieel bericht dat Kikkenborg, die afgelopen zondag na 73 minuten naar de kant moest, een achillespeesruptuur heeft opgelopen. Hij zal daardoor maandenlang buiten strijd zijn.





"Ik ben bijzonder teleurgesteld dat mijn seizoen nu al voorbij is. Ik heb enorm genoten van het spelen met de ploeg en vooral van de steun van de supporters. Net daarom is het extra moeilijk dat ik voor de rest van het seizoen niet meer met de jongens op het veld kan staan. Ik focus me nu op de operatie en de revalidatie, zodat ik volgend seizoen weer volledig fit kan terugkeren", reageerde de 26-jarige doelman.