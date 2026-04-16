Een 'schandelijke vertoning'? Zo reageert Vincent Kompany op uithalen van Real Madrid over arbitrage

Real Madrid is woedend op de arbitrage en vooral scheidsrechter Slavko Vincic tegen Bayern München. Bayern München wil zich niet in de polemiek mengen.

Aan Madrileense kant richt de woede zich vooral op die tweede gele kaart voor Eduardo Camavinga. Op dat moment stond Real met 2-3 voor, maar daarna slikte het nog twee goals en glipten zowel de verlengingen als de kwalificatie uit handen.

Álvaro Arbeloa hield zich niet in toen hij zijn mening gaf over het optreden van de scheidsrechter. "Na die rode kaart was het gedaan. Het is onverklaarbaar. Je kan een speler voor zo’n fase niet uitsluiten. Het is ongelooflijk en onbegrijpelijk."

Ook Dani Carvajal maakte op stevige wijze duidelijk wat hij ervan vond tegen de vierde official, een reactie die na het laatste fluitsignaal door zowat alle Real-spelers werd overgenomen. De Spaanse pers heeft het vanochtend dan ook nergens anders over. "Een groot onrecht", schreef Marca, terwijl AS kopt met: "Een schandelijke vertoning".

Kompany sust de boel

Vincent Kompany kreeg de vraag om te reageren op de frustratie van de bezoekers: "Wie is er boos? Ik ga daar geen commentaar op geven." Daarna voegde hij er toch nog iets aan toe: "We zouden ook andere punten kunnen bespreken, andere vreemde fases."

Lees ook... Hugo Broos ziet Vincent Kompany Belgische trainers nieuwe status geven›

"Mijn bedoeling is om dit interview af te sluiten met respect voor Real Madrid, want uiteindelijk draait het om voetbal. Ik wil me in de eerste plaats focussen op mijn ploeg en op de overwinning", besloot hij, nadat hij zelf ook een gele kaart had gekregen voor zijn misnoegde reactie bij de 2-3.