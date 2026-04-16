Hugo Broos ziet Vincent Kompany Belgische trainers nieuwe status geven

Vincent Kompany blijft indruk maken op het hoogste niveau en krijgt daarvoor nu ook lof uit ervaren Belgische hoek. Hugo Broos ziet hoe de Bayern-coach intussen is uitgegroeid tot een voorbeeld voor andere trainers.

Vincent Kompany is op jonge leeftijd al een coach met heel wat aanzien. Bayern München besloot in de zomer van 2024 hem een contract te geven. Destijds leek het voor velen een opvallende gok, maar de Belgische trainer heeft zichzelf al meer dan genoeg bewezen in Duitsland.

Dit seizoen is hij op weg naar een nieuwe landstitel met Bayern terwijl der Rekordmeister nu ook Real Madrid uit de Champions League knikkerde. Kompany won als speler en coach al veel, maar de trofee met de grote oren ontbreekt nog in zijn prijzenkast.

Hugo Broos ziet Kompany Belgische coaches op hoger niveau tillen

De laatste jaren groeide hij enorm, dat ziet ook Hugo Broos. "De persoonlijkheid die je nu bij hem ziet, had hij toen al op 17-jarige leeftijd. En met zo'n persoonlijkheid als trainer heb je toch een streepje voor op andere collega's", vertelde hij bij Sporza.

"In het begin van zijn trainerscarrière vond ik zijn voetbal op bepaalde momenten nog een beetje naïef. Maar dat is er nu uit, ook dankzij de kwaliteit van de spelers die hij nu onder zijn hoede heeft. Het is mooi, aanvallend en spectaculair voetbal", gaat Broos verder.

Hij haalt ook aan dat er een periode was waarin Nederlandse trainers plots populair werden. Broos denkt dat Kompany België nu op de kaart kan zetten. "Nu is het Vincent Kompany die de Belgische coaches op een hoger niveau zet. Dat kan alleen maar goed zijn voor andere Belgen om ook eens een kans te krijgen in het buitenland. We mogen heel fier zijn op hem."