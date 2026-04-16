Supporters geplaagd en bedreigd RWDM Brussels zetten al hun hoop op de man die de club al eens redde

We hebben u deze week al eens de situatie bij RWDM Brussels beschreven. Zowel sportief als financieel staat de club op het randje van de afgrond. De enige hoop is dat er heel snel een overnemer gevonden wordt. En ja, uiteraard komt de man die de Molenbekenaars op handen dragen in beeld.

Er zijn veel zaken aan de gang bij RWDM Brussels. Sportief dreigt - ondanks de winst tegen RSCA Futures - immers ook nog altijd de degradatie omdat de club puntenaftrek kreeg omdat ze hun financiële verplichtingen niet na kwamen. Dat gaat ook niet als je als club 97 procent van je inkomsten besteed aan lonen, zoals we dinsdag al schreven.

Thierry Dailly wil zich voor tweede keer als redder opwerpen

Degradatie is echter nog het minste van de zorgen, al lijkt dat straf. Er is ook nog het dispuut met ex-CEO Gauthier Ganaye die de club failliet wil laten verklaren omdat hij nog achterstallig geld eist. Daar wordt maandag uitspraak over gedaan. RWDM probeerde een akkoord te vinden met Ganaye, maar dat lukt niet en de kans dat de Molenbekenaars effectief failliet worden verklaard, is groot.

Maar gaat RWDM Brussels (in zijn verschillende vormen) dan voor de derde keer ten onder? In Molenbeek heeft men nog hoop om een vereffening te voorkomen. Er zijn immers potentiële overnemers gevonden. Sommige bronnen zeggen maar liefst vijf, maar het zullen er eerder drie zijn die in aanmerking komen.

Daarbij natuurlijk Thierry Dailly. De voormalige sterke man van RWDM die de club eerder vanuit de as deed herrijzen. Begin vorige maand lieten we al weten dat hij weer in beeld verscheen. Dailly is de hoop van veel Molenbeekse supporters.

Tegen volgende week vrijdag moet er een overname gepland staan

Hij werd volledig buitenspel gezet door eigenaar John Textor van de Eagle Group, maar intussen is die zelf opzij geschoven door zijn investeerders. Het maakt dat de weg voor Dailly - aan wie Textor RWDM nooit zou willen overdragen - weer open ligt.





Redt hij de club voor een tweede keer? Het zou hem nog groter en populairder maken bij de achterban. Dailly weet dat hij zelf een fout maakte toen hij Textor aan boord haalde, maar heeft wel heel wat meer verstand van een club gezond leiden dan de Amerikaanse megalomaan.

De tijd is echter kort. Tegen volgende week vrijdag (24 april) spreekt de Licentiecommissie zich uit over de licentie voor volgend seizoen. Als er tegen dan al licht aan het einde van de tunnel is over een overname zou dat al een heel stuk helpen in het dossier. Dailly of één van de twee anderen... Het is de laatste hoop van dit RWDM Brussels, dat toch beter verdiende dan al wat er de afgelopen jaren weer gebeurd is.