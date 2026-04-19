🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

Julien Duranville speelt sinds januari bij het Zwitserse Basel. Daar liet hij zich gelden met een doelpunt.

Na een moeilijke periode bij Dortmund besloot de Duitse club om Julien Duranville uit te lenen. Basel nam de razendsnelle Belgische flankaanvaller over voor de rest van het seizoen.

In Zwitserland zit Duranville aan elf wedstrijden waarin hij twee keer wist te scoren en bovendien ook één assist gaf. Zaterdagavond zorgde hij tegen Thun voor het enige doelpunt van Basel in een wedstrijd die Basel met 3-1 verloor.

But de Julien Duranville aujourd’hui contre le leader du championnat suisse Thun.



Dat was geen verrassing. Thun staat alleen eerste in de stand met maar liefst 74 punten, 14 meer dan St. Gallen, de tweede in de stand. Thun is de favoriet om in de play-offronde de titel te pakken.





Zwitserse Play-offs

Ook Basel is zo goed als zeker van een plaatsje in de play-offs. De club van Julien Duranville staat vierde in de stand met 53 punten. De top speelt in de minicompetitie nog mee voor de titel.

Marktwaarde van zeven miljoen

In die strijd rekent Basel op nog meer klasseflitsen van Duranville. De marktwaarde van de 19-jarige aanvaller wordt volgens Transfermarkt geschat op zo'n zeven miljoen euro.