Daan Blockx
🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel
Julien Duranville speelt sinds januari bij het Zwitserse Basel. Daar liet hij zich gelden met een doelpunt.

Na een moeilijke periode bij Dortmund besloot de Duitse club om Julien Duranville uit te lenen. Basel nam de razendsnelle Belgische flankaanvaller over voor de rest van het seizoen.

In Zwitserland zit Duranville aan elf wedstrijden waarin hij twee keer wist te scoren en bovendien ook één assist gaf. Zaterdagavond zorgde hij tegen Thun voor het enige doelpunt van Basel in een wedstrijd die Basel met 3-1 verloor.

 

Dat was geen verrassing. Thun staat alleen eerste in de stand met maar liefst 74 punten, 14 meer dan St. Gallen, de tweede in de stand. Thun is de favoriet om in de play-offronde de titel te pakken.

Zwitserse Play-offs

Ook Basel is zo goed als zeker van een plaatsje in de play-offs. De club van Julien Duranville staat vierde in de stand met 53 punten. De top speelt in de minicompetitie nog mee voor de titel.

Marktwaarde van zeven miljoen

In die strijd rekent Basel op nog meer klasseflitsen van Duranville. De marktwaarde van de 19-jarige aanvaller wordt volgens Transfermarkt geschat op zo'n zeven miljoen euro.

LIVE: Met dit Union is Club Brugge nog lang niet klaar deze play-offs Live

19:18
Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

19:00
Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

18:30
Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

18:00
Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

18:15
🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

17:30
STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

16:45
Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

16:15
Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

16:30
Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

16:00
Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

15:26
Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

15:30
🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

15:00
Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven Reactie

14:15
Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

14:30
Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

14:00
Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

13:30
Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

13:00
🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

12:30
Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

12:00
🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt Reactie

11:15
Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

11:30
Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

11:00
Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

10:30
Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

10:00
Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

09:30
Marrero is de held van Real Sociedad na bekerwinst en reageert geëmotioneerd

09:11
Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

09:02
Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

08:40
Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

08:21
🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe Reactie

07:20
Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

07:00
'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

06:30
Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" Reactie

23:51
Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo Reactie

23:40
Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

22:51

 Speeldag 33
Winterthur Winterthur 0-2 Grasshoppers Grasshoppers
FC Zürich FC Zürich 0-1 Lugano Lugano
Young Boys Bern Young Boys Bern 1-1 Servette Servette
Sion Sion 3-0 Lausanne Sports Lausanne Sports
Luzern Luzern 2-2 Sankt Gallen Sankt Gallen
FC Thun FC Thun 3-1 FC Basel FC Basel

