Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Het doek is gevallen voor FCV Dender EH. Als ze zich dit seizoen nog willen redden, dan zal dat via de barrages moeten tegen de winnaar van de play-offs van de Challenger Pro League. Cercle Brugge was zondagavond veel te sterk.

Als FCV Dender EH nog wilde dromen van een rechtstreekse redding, dan moest het op de laatste vier speeldagen minstens 10 op 12 pakken en hopen dat La Louvière al zijn wedstrijden zou gaan verliezen in de Relegation Play-offs.

FCV Dender EH mag zich voorbereiden op de barragewedstrijden

De eerste opdracht was dan meteen in eigen huis de overwinning pakken tegen Cercle Brugge. Dat zou echter niet lukken, waardoor het over en sluiten is voor de Oost-Vlamingen in de Relegation Play-offs. Ze kunnen de laatste drie speeldagen gebruiken om zich voor te bereiden op de barrages.

Beerschot, Lommel, Patro Eisden of RFC Luik. Tegen de winnaar van dat viertal (na halve finales en finales) zal het moeten gebeuren voor Dender. Tegen Cercle Brugge, Zulte Waregem en La Louvière is het namelijk niet gelukt.

Cercle Brugge maakt indruk in Denderleeuw

In de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge kon Dender nooit aanspraak maken op de drie dure punten. Na twee minuten maakte Kondo er al 0-1 van en kort na rust kwam Cercle Brugge een tweede keer op voorsprong via Diaby. 


De gelijkmaker op slag van rusten van Mbamba maakte zo weinig impact. Ngoura en Diop maakten de match tegen het uur al helemaal monddood. Door de 1-4 overwinning zet De Vereniging zijn redding wat luister bij. Ook La Louvière is nu 100 procent zeker van de redding.

Meer nieuws

LIVE: Met dit Union is Club Brugge nog lang niet klaar deze play-offs Live

LIVE: Met dit Union is Club Brugge nog lang niet klaar deze play-offs

19:18
Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

Herman Van Holsbeeck mist Anderlecht en geeft dé gouden tip

19:00
Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

Ivan Leko geeft tekst en uitleg bij zijn opvallende keuzes, waaronder bankzittersstatuut Hans Vanaken

18:00
1
Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

18:15
🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

🎥 Anderlecht-flop pakt groots uit na een eigen doelpunt

17:30
STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

STVV pakt punt in Gent, Wouter Vrancken is over een ding niet tevreden

16:45
🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

🎥 Julien Duranville laat zich gelden met mooi doelpunt voor Basel

17:00
Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

Supporters richten zich tegen eigen speler, heeft KAA Gent een probleem? "Intern over praten"

16:15
1
Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

Edward Still is streng na tweed verlies op rij: "Het meest teleurstellende is het gebrek aan reactie"

16:30
Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

Doelpuntenmaker Afonso Patrão wil zich ontplooien in Westerlo: "Daar moet ik nog aan werken"

16:00
Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

Is een halfuur gas geven te weinig? KAA Gent en STVV blijven zoeken naar eerste overwinning

15:26
Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

Théo Leoni beslissend in zege voor Reims: "Als je in een wat moeilijkere periode zit..."

15:30
3
🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

🎥 Marco Ilaimaharitra provoceert Charleroi-supporters na winst in Waalse derby

15:00
Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven Reactie

Boodschap aan Club Brugge en Union: Anderlecht heeft zelfs de tweede plaats nog niet opgegeven

14:15
9
Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

Zien we hem dit seizoen nog terug? Update over de blessure van Mario Stroeykens

14:30
1
Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

Charleroi aangeslagen na de Waalse derby: "Het is ontzettend jammer, want we verdienen iets anders..."

14:00
Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

Grote verandering in de voetbalwereld: nieuwe "daglicht-buitenspelregel" voor het eerst toegepast

13:30
3
Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

Vanderbiest reageert teleurgesteld na "onverdiend" verlies tegen Anderlecht

13:00
🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

🎥 Hallo, Rudi Garcia? 6 doelpunten in 5 matchen voor Hugo Cuypers

12:30
Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

Marink Reedijk grijpt naar woorden na ongezien seizoen van SK Beveren

12:00
🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt Reactie

🎥 "Als kleine kinderen": Na scherp oordeel moet KV Mechelen hopen dat er niet nog een domper volgt

11:15
Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

Italiaanse media zijn hard voor Kevin De Bruyne: "Een schim van zichzelf'

11:30
3
Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

Frank Boeckx waarschuwt Club Brugge voor clash met Union: "Dan ga je de boot in"

11:00
1
Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

Derby tussen Charleroi en Standard eindigt in chaos na acties van Epolo: coaches zijn duidelijk over situatie

10:30
Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

Rode Duivel Senne Lammens is bijzonder eerlijk na hold-up van United

10:00
Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

Club of Union? Boskamp ziet duidelijke titelfavoriet: "Daarom zie ik ze kampioen worden"

09:30
17
Marrero is de held van Real Sociedad na bekerwinst en reageert geëmotioneerd

Marrero is de held van Real Sociedad na bekerwinst en reageert geëmotioneerd

09:11
Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

Nathan Saliba krijgt opvallend bezoek: ook heel goed nieuws voor Anderlecht

09:02
Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

Marc Degryse ziet één groot verschil tussen Club Brugge en Union

08:40
1
Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

Belgische muur Senne Lammens houdt Chelsea van zege en oogst lof

08:21
2
🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe Reactie

🎥 Taravel verklaart gedurfde keuze om Hazard eraf te halen en geeft groot werkpunt voor Anderlecht toe

07:20
3
Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

Vincent Kompany slikt stevige sportieve opdoffer voor tweeluik tegen PSG

07:00
'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

'Tottenham betaalt torenhoge tol voor horrorseizoen: drie topclubs azen op man van 65 miljoen'

06:30
Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel" Reactie

Cvetkovic en Bertaccini bezorgen Anderlecht een remontada: "Het is voor hem iets emotioneel"

23:51
5
Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo Reactie

Ondanks overwinning en leiderplaats: Racing Genk furieus over één belangrijke fase tegen Westerlo

23:40
Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

Anderlecht wist zwak eerste uur in Mechelen uit dankzij invallers en staat na 6 op 6 stevig op vierde plaats

22:51

Speeldag 3

 Speeldag 3
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-4 Cercle Brugge Cercle Brugge
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem

