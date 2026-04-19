Cercle Brugge imponeert: het doek is gevallen voor Dender

Het doek is gevallen voor FCV Dender EH. Als ze zich dit seizoen nog willen redden, dan zal dat via de barrages moeten tegen de winnaar van de play-offs van de Challenger Pro League. Cercle Brugge was zondagavond veel te sterk.

Als FCV Dender EH nog wilde dromen van een rechtstreekse redding, dan moest het op de laatste vier speeldagen minstens 10 op 12 pakken en hopen dat La Louvière al zijn wedstrijden zou gaan verliezen in de Relegation Play-offs.

FCV Dender EH mag zich voorbereiden op de barragewedstrijden

De eerste opdracht was dan meteen in eigen huis de overwinning pakken tegen Cercle Brugge. Dat zou echter niet lukken, waardoor het over en sluiten is voor de Oost-Vlamingen in de Relegation Play-offs. Ze kunnen de laatste drie speeldagen gebruiken om zich voor te bereiden op de barrages.

Beerschot, Lommel, Patro Eisden of RFC Luik. Tegen de winnaar van dat viertal (na halve finales en finales) zal het moeten gebeuren voor Dender. Tegen Cercle Brugge, Zulte Waregem en La Louvière is het namelijk niet gelukt.

Cercle Brugge maakt indruk in Denderleeuw

In de thuiswedstrijd tegen Cercle Brugge kon Dender nooit aanspraak maken op de drie dure punten. Na twee minuten maakte Kondo er al 0-1 van en kort na rust kwam Cercle Brugge een tweede keer op voorsprong via Diaby.



De gelijkmaker op slag van rusten van Mbamba maakte zo weinig impact. Ngoura en Diop maakten de match tegen het uur al helemaal monddood. Door de 1-4 overwinning zet De Vereniging zijn redding wat luister bij. Ook La Louvière is nu 100 procent zeker van de redding.