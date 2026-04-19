Echte betrokkenheid: eigenaar N'golo Kanté in contact met de spelers van Virton

De aanwezigheid van N'Golo Kanté bij Excelsior Virton lijkt soms wat "abstract". Maar de wereldkampioen van 2018 is wel degelijk betrokken bij de Belgische club.

Excelsior Virton heeft zaterdag een bijzonder belangrijke zege geboekt op het veld van Mons. Virton komt zo weer op gelijke hoogte met de Henegouwers, die wel nog voor Virton blijven dankzij het halve punt dat bij de start van de Play-offs naar boven werd afgerond en in het voordeel van Virton speelt.

Er blijven nog maar drie speeldagen over in deze barrages voor promotie naar de Challenger Pro League, en Virton heeft met de 0-2-overwinning op Le Tondreau dus een stevige tik uitgedeeld. Dat werd gevierd door de spelers, die zelfs een telefoontje kregen van de grote baas.

N'golo Kanté belt naar de kleedkamer van Virton

Want die grote baas bij Virton is... N'golo Kanté. De wereldkampioen van 2018, die Excelsior Virton in 2023 overnam, staat bekend als iemand die van nature erg discreet is, maar zijn betrokkenheid is duidelijk, zoals ook dit telefoontje in de kleedkamer toont.

Een video die onze collega's van L'Avenir deelden, laat zien hoe elke speler en staflid een paar woorden wisselt via een videogesprek met de Franse Fenerbahçe-speler.



Als de Virton-spelers, zoals Kanté hen vroeg, "het werk afmaken", dan mag je verwachten dat de voormalige Chelsea-speler naar Virton afzakt om de promotie mee te vieren. Sinds hij de club overnam, is N'golo Kanté overigens maar één keer in Virton geweest, in januari 2024. In juni van datzelfde jaar zou hij ook een galawedstrijd spelen, maar hij zegde zijn komst op het laatste moment af nadat hij alsnog was opgeroepen voor Euro 2024.