Chaos voor Belgisch profvoetbal dreigt: ook de allerlaatste in 1B trekt naar de rechtbank

Johan Walckiers, voetbaljournalist
De discussie rond de U23-teams in de Challenger Pro League blijft stevig oplaaien. Na RWDM heeft nu ook Olympic Charleroi aangekondigd juridische stappen te ondernemen tegen de huidige degradatieregels.

De Waalse club, die onderaan het klassement eindigde, erkent zijn sportieve tekortkomingen, maar wijst vooral naar de structuur van de competitie. “Hoewel we onze sportieve fouten erkennen, kunnen we de ongelijkheid in de competitie niet negeren”, klinkt het scherp in een officieel statement.

De regels ondermijnen de fair play, vindt Olympic Charleroi

Volgens Olympic tast de bescherming van beloftenploegen de eerlijkheid van de competitie aan. “De onaantastbaarheid van U23-teams ondermijnt de fair play”, stelt de club. “We zullen deze procedure tot het einde voeren om onze belangen en die van het Belgische voetbal te verdedigen.”

De frustratie is begrijpelijk. In de huidige situatie zou RWDM degraderen, ondanks het feit dat de beloftenploegen van onder meer RSC Anderlecht, Club Brugge en KRC Genk slechter presteerden.

Het dossier dreigt opnieuw uit te monden in een lange juridische strijd. Eerder dienden ook RFC Seraing, KSC Lokeren-Temse en Francs Borains al klachten in bij de bevoegde instanties, wat de druk op de Pro League aanzienlijk verhoogde.

Achter de schermen wordt er al druk gesproken, maar geen oplossing gevonden

Intussen werd er wel een hervorming voorgesteld: vanaf het seizoen 2026/2027 zouden U23-teams wél kunnen degraderen. Toch is die maatregel nog niet definitief goedgekeurd, wat de onzekerheid alleen maar vergroot.

Alsof dat nog niet volstaat, woedt er nog een tweede juridisch front. KAA Gent trok naar de rechtbank om de competitiehervorming - met onder meer een uitbreiding naar 18 clubs en het verdwijnen van de play-offs - aan te vechten. Het Belgische voetbal lijkt zo af te stevenen op een nieuwe periode van chaos en onzekerheid.

Seraing Seraing 1-2 SK Beveren SK Beveren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 4-0 Francs Borains Francs Borains
RSCA Futures RSCA Futures 5-0 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
KV Kortrijk KV Kortrijk 3-1 RWDM Brussels RWDM Brussels
K Beerschot VA K Beerschot VA 2-1 Lommel SK Lommel SK
Jong Genk Jong Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
Lierse SK Lierse SK 1-1 KSC Lokeren KSC Lokeren
Luik FC Luik FC 2-1 Eupen Eupen

