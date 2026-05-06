🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

Vorige week werd er in de heenmatchen van de halve finale in de Champions League al stevig gediscussieerd over strafschoppen. Na het duel tussen Arsenal en Atletico Madrid van dinsdag was dat opnieuw het geval.

Arsenal naar finale Champions League

Arsenal won dinsdag met 1-0 van Atletico Madrid en stoot zo door naar de finale van de Champions League. Daarin wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Zij spelen vanavond nog hun tweede halve finale.

De wedstrijd van dinsdag tussen Arsenal en Atletico werd overschaduwd door discussies over drie vermeende strafschoppen. Bij VTM 2 gaf Marc Degryse zijn ongezouten oordeel en dat was niet in het voordeel van de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert.

Strafschopfout op Trossard

Enkele minuten voor de rust werd Leandro Trossard onderuit gehaald door Antoine Griezmann, maar Siebert en de VAR reageren niet. “Hij stond er ook met z’n neus op. Dat had ook een strafschop moeten zijn, en ook dat ziet hij niet, terwijl hij er slechts vijf meter vandaan staat”, klinkt het.

Een fout van Gabriel bij het begin van de tweede helft leverde het zelfde resultaat op. Ook een fout op Griezmann kreeg geen penalty, omdat Siebert floot voor een overtreding van Pubill vlak voor die fase.

Veel fouten van scheidsrechters

“Pubill maakt helemaal geen fout”, zegt Degryse. “Hij springt in de lucht omdat hij net een trap van Gabriel krijgt. Waar ziet hij de fout van Pubill? Onbegrijpelijk”, klinkt het. Drie keer fout dus bij de strafschoppen. Op dit niveau kan dat gewoon niet. De verdedigers worden volgens hem te vaak beschermd, de beslissingen gaan tegen aanvallers in.



Lees ook... Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard›

Het besluit van Degryse is dan ook bijzonder hard voor de scheidsrechter. Ook in de Jupiler Pro League loopt het volgens de analist al te vaak fout. En eigenlijk zou dat allemaal niet mogen gebeuren.

De technologie is beschikbaar, maar de interpretatie van beelden is vaak onbegrijpelijk. Zelfs na minutenlange onderbrekingen door de VAR. “Ik vind dat scheidsrechters en videorefs veel fouten maken. Zowel nationaal als internationaal”, besluit Degryse.