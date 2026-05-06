🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Vorige week werd er in de heenmatchen van de halve finale in de Champions League al stevig gediscussieerd over strafschoppen. Na het duel tussen Arsenal en Atletico Madrid van dinsdag was dat opnieuw het geval.

Arsenal naar finale Champions League

Arsenal won dinsdag met 1-0 van Atletico Madrid en stoot zo door naar de finale van de Champions League. Daarin wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Zij spelen vanavond nog hun tweede halve finale.

De wedstrijd van dinsdag tussen Arsenal en Atletico werd overschaduwd door discussies over drie vermeende strafschoppen. Bij VTM 2 gaf Marc Degryse zijn ongezouten oordeel en dat was niet in het voordeel van de Duitse scheidsrechter Daniel Siebert.

Strafschopfout op Trossard

Enkele minuten voor de rust werd Leandro Trossard onderuit gehaald door Antoine Griezmann, maar Siebert en de VAR reageren niet. “Hij stond er ook met z’n neus op. Dat had ook een strafschop moeten zijn, en ook dat ziet hij niet, terwijl hij er slechts vijf meter vandaan staat”, klinkt het.

Een fout van Gabriel bij het begin van de tweede helft leverde het zelfde resultaat op. Ook een fout op Griezmann kreeg geen penalty, omdat Siebert floot voor een overtreding van Pubill vlak voor die fase.

Veel fouten van scheidsrechters

“Pubill maakt helemaal geen fout”, zegt Degryse. “Hij springt in de lucht omdat hij net een trap van Gabriel krijgt. Waar ziet hij de fout van Pubill? Onbegrijpelijk”, klinkt het. Drie keer fout dus bij de strafschoppen. Op dit niveau kan dat gewoon niet. De verdedigers worden volgens hem te vaak beschermd, de beslissingen gaan tegen aanvallers in.

Lees ook... Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

Het besluit van Degryse is dan ook bijzonder hard voor de scheidsrechter. Ook in de Jupiler Pro League loopt het volgens de analist al te vaak fout. En eigenlijk zou dat allemaal niet mogen gebeuren.

De technologie is beschikbaar, maar de interpretatie van beelden is vaak onbegrijpelijk. Zelfs na minutenlange onderbrekingen door de VAR. “Ik vind dat scheidsrechters en videorefs veel fouten maken. Zowel nationaal als internationaal”, besluit Degryse.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Arsenal
Atlético Madrid
Leandro Trossard
Marc Degryse

Meer nieuws

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

18:30
Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

22:55
Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

18:00
1
Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud? Analyse

Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud?

12:20
5
KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

17:30
1
Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

17:10
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

17:00
"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

16:00
KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

16:20
Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote Interview

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

15:30
Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren" Interview

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren"

14:59
1
📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

14:25
1
'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

13:58
1
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

13:37
12
📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

13:25
14
DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

12:00
5
Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

12:50
1
Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

11:00
Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

11:40
1
De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

11:20
Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

10:50
3
"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

10:40
21
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

10:20
14
Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

10:00
21
'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

09:45
Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

09:30
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

09:15
1
DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

09:00
Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

08:40
8
Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

08:20
Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

08:10
1
De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

08:00
4
'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

07:40
3
"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

07:20
11
Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

07:00
2
Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

06:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Halve Finales (T)
Arsenal Arsenal 1-0 Atlético Madrid Atlético Madrid
Bayern München Bayern München 21:00 PSG PSG

Nieuwste reacties

.. .. over Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie Goro Goro over Antoine Sibierski, nieuwe sterke man bij Anderlecht, is heel duidelijk over zijn eisen: "Dominant voetbal" Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel? André Coenen André Coenen over Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending JaKu JaKu over "Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess .. .. over Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken LordJozef LordJozef over 📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden Stigo12 Stigo12 over Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved