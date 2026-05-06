DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
SK Beveren heeft er een geweldig seizoen opzitten. Het team verloor in de Challenger Pro League geen enkele wedstrijd en is zo met recht en reden de kampioen in de tweede klasse. Volgend seizoen wacht een nieuw avontuur.

SK Beveren is volop bezig zijn kern voor volgend seizoen op orde te zetten. Het heeft in die optiek nu ook Kurt Abrahams voor een jaartje langer aan zich weten te binden. Dat maakte de club bekend op haar eigen webstek: "De technische skills van de Zuid-Afrikaanse winger zullen ook volgend seizoen op de Freethiel te bewonderen zijn."

"Kurt Abrahams arriveerde eind 2024 op de Freethiel en ontpopte zich al snel tot vaste vleugelspeler op de rechterflank. Ondertussen staat zijn teller op 44 wedstrijden in ons geel-blauwe shirt. Hij kwam daarin 11 keer tot scoren en gaf ook al 7 assists", aldus de Wase Leeuwen trots.

SK Beveren zal volgend seizoen opnieuw uitkomen op het hoogste niveau. En de vraag is in hoeverre dat zal zijn met het team dat dit seizoen boven alles en iedereen uitstak op het tweede hoogste niveau. Enkele knopen zijn ondertussen alvast doorgehakt.

Zo gaan de Wase Leeuwen alvast door met een aantal van de belangrijke spelers van dit seizoen. Dat hebben ze laten weten via de sociale media en de website van de club. Om te beginnen doet Bruno Godeau er nog een jaartje bij.

"Rots in de branding Bruno Godeau blijft ook op het hoogste niveau onze kleuren verdedigen. Bruno Godeau kwam afgelopen zomer de Beverse rangen versterken. Maar liefst 30 keer verscheen hij tussen de lijnen. Daarin deed hij vier keer de netten trillen en hielp hij Beau Reus mee aan veertien clean sheets", aldus Beveren op haar webstek.

En het is twee leuke nieuwtjes voor de plek van één op maandag bij de Waaslanders, want er is met Lennart Mertens nog een tweede speler die een verlengd verblijf van een jaartje heeft weten te tekenen bij Beveren.

"Onze topschutter is ook volgend seizoen te zien op de Freethiel", aldus Beveren nogmaals op de eigen website.  "Lennart Mertens arriveerde in november ’24 in Beveren en liet sindsdien voortdurend zijn waarde zien. In anderhalf seizoen SKB verscheen hij exact 50 keer tussen de lijnen."

"Daarin vond hij maar liefst 34 maal de weg naar doel en was hij ook goed voor 7 assists", zijn ze bij Beveren blij met de keuzes van beide spelers. Voor beiden is het ook een mooie kans om te laten zien dat ze toch nog hun waarde hebben en ook op het hoogste niveau mee kunnen.

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd)

🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

