DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur
SK Beveren heeft er een geweldig seizoen opzitten. Het team verloor in de Challenger Pro League geen enkele wedstrijd en is zo met recht en reden de kampioen in de tweede klasse. Volgend seizoen wacht een nieuw avontuur. Heel wat spelers verlengen alvast hun contract.
Guillaume De Schryver is de volgende die nieuw contract tekent op Freethiel
"Ook het contract van Guillaume De Schryver werd verlengd. De aanvallende middenvelder trekt met SKB mee naar 1A", aldus SK Beveren over de nieuwe contractverlenging op hun eigen webstek. "De Schryver arriveerde in januari ’25 op de Freethiel."
"In 31 wedstrijden deed hij de netten twee keer trillen en was hij ook goed voor zeven assists." Daarmee heeft Beveren nu al vier van zijn sterkhouders weten langer aan zich te binden. Het toont op die manier ook aan dat het volop wil gaan voor een aantal toppers die mee de promotie hebben waar helpen maken.
SK Beveren is volop bezig zijn kern voor volgend seizoen op orde te zetten. Het heeft in die optiek nu ook Kurt Abrahams voor een jaartje langer aan zich weten te binden. Dat maakte de club bekend op haar eigen webstek: "De technische skills van de Zuid-Afrikaanse winger zullen ook volgend seizoen op de Freethiel te bewonderen zijn."
"Kurt Abrahams arriveerde eind 2024 op de Freethiel en ontpopte zich al snel tot vaste vleugelspeler op de rechterflank. Ondertussen staat zijn teller op 44 wedstrijden in ons geel-blauwe shirt. Hij kwam daarin 11 keer tot scoren en gaf ook al 7 assists", aldus de Wase Leeuwen trots.
SK Beveren zal volgend seizoen opnieuw uitkomen op het hoogste niveau. En de vraag is in hoeverre dat zal zijn met het team dat dit seizoen boven alles en iedereen uitstak op het tweede hoogste niveau. Enkele knopen zijn ondertussen alvast doorgehakt.
Zo gaan de Wase Leeuwen alvast door met een aantal van de belangrijke spelers van dit seizoen. Dat hebben ze laten weten via de sociale media en de website van de club. Om te beginnen doet Bruno Godeau er nog een jaartje bij.
Bruno Godeau doet er een jaartje bij voor Beveren
"Rots in de branding Bruno Godeau blijft ook op het hoogste niveau onze kleuren verdedigen. Bruno Godeau kwam afgelopen zomer de Beverse rangen versterken. Maar liefst 30 keer verscheen hij tussen de lijnen. Daarin deed hij vier keer de netten trillen en hielp hij Beau Reus mee aan veertien clean sheets", aldus Beveren op haar webstek.
En het is twee leuke nieuwtjes voor de plek van één op maandag bij de Waaslanders, want er is met Lennart Mertens nog een tweede speler die een verlengd verblijf van een jaartje heeft weten te tekenen bij Beveren.
Lennart Mertens ook langer bij Beveren
"Onze topschutter is ook volgend seizoen te zien op de Freethiel", aldus Beveren nogmaals op de eigen website. "Lennart Mertens arriveerde in november ’24 in Beveren en liet sindsdien voortdurend zijn waarde zien. In anderhalf seizoen SKB verscheen hij exact 50 keer tussen de lijnen."
"Daarin vond hij maar liefst 34 maal de weg naar doel en was hij ook goed voor 7 assists", zijn ze bij Beveren blij met de keuzes van beide spelers. Voor beiden is het ook een mooie kans om te laten zien dat ze toch nog hun waarde hebben en ook op het hoogste niveau mee kunnen.
