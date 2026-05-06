DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

FC Porto heeft besloten om de optie in het contract van Jakub Kiwior te lichten. Het gewezen jeugdproduct van RSC Anderlecht werd door de Portugezen gehuurd van Arsenal en zal nu voor zeventien miljoen euro definitief de overstap van de Premier League naar Portugal maken.

"FC Porto heeft de optie tot koop van 100% van de rechten van de Poolse international uitgeoefend, met een contract tot 2030. FC Porto heeft de koopoptie in de leenovereenkomst met Arsenal FC benut en is nu definitief eigenaar van de sportieve registratierechten en 100% van de economische rechten van Jakub Kiwior."

"Dit voor een vast bedrag van 17 miljoen euro, plus een maximaal variabel bedrag van 5 miljoen euro afhankelijk van het behalen van bepaalde doelstellingen. Arsenal FC behoudt een vast bedrag van 2 miljoen euro bij een eventuele toekomstige transfer van de speler."

FC Porto koopt Jakub Kiwior van Arsenal aan voor 17 miljoen euro

"Verder wordt bekendgemaakt dat FC Porto een contract heeft getekend met de Poolse international, geldig tot juni 2030, met een overeengekomen afkoopclausule van 70 miljoen euro", aldus FC Porto in een mededeling op de eigen webstek.

Até 2030 💙



FC Porto exerceu a opção de compra de Jakub Kiwior ✍️



"Arsenal FC neemt de verantwoordelijkheid voor de afkoopregeling voor derden op zich, en FC Porto verklaart dat er geen tussenpersoon bij deze transfer betrokken is geweest", klinkt het verder nog in het bericht van de Portugezen.





Kiwior heeft een verleden bij (de jeugd van) RSC Anderlecht

Kiwior zit dit seizoen al aan twee assists in 38 wedstrijden over alle competities heen. De Poolse verdediger speelde al meer dan 3000 minuten dit seizoen en is zo een vaste waarde voor FC Porto geworden.

Zijn marktwaarde op Transfermarkt is ondertussen liefst 27 miljoen euro, waardoor Porto eigenlijk nog een zaakje doet bij Arsenal. In 2016 kocht Anderlecht de speler bij GKS Tychy voor 13.000 euro. Hij kwam er via de U17 bij de RSCA Futures terecht, maar werd in 2019 alweer doorgestuurd richting Podbrezova. Via Zilina en Spezia kwam de doorbraak er toch, in 2023 werd hij gekocht door Arsenal.