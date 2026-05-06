Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

De ontwikkeling van Ismael Saibari blijft indruk maken, maar volgens analisten zit er nog altijd meer in de middenvelder van PSV Eindhoven. In het programma Rondo op Ziggo Sport werd zijn potentieel uitvoerig besproken, met zowel lof als kritische bedenkingen.

Voormalig topspits Wim Kieft liet verstaan dat hij grote fan is van Saibari, maar tegelijk meer verwacht. “Ik heb het idee dat er veel meer in zit, als hij elke week die drive zou kunnen tonen", klonk het. Een analyse die aangeeft dat de middenvelder nog niet volledig aan zijn plafond zit.

Ook Guus Hiddink pikte in op het gesprek en verwees naar het verleden van Saibari. “Een aantal seizoenen geleden zeiden we dat er twee kilootjes af mochten. Hij was wat makkelijk", stelde hij.

Trainer Peter Bosz reageerde echter meteen en ontkrachtte die perceptie. “Nee Guus, sorry… Mensen zeiden dat vaak, maar dat is niet waar. Als je hem in zijn blote kont ziet, dan is dat één bonk spieren!” Bosz maakte duidelijk dat het probleem nooit fysiek was, maar eerder in de afwerking zat. “Hij was onrustig in het afwerken, alles ging op kracht, waardoor hij ballen over schoot.”

Volgens Bosz heeft Saibari op dat vlak enorme vooruitgang geboekt. “Hij is rustiger geworden en voelt beter aan wanneer hij in scoringspositie komt. Technisch is hij echt sterk, fysiek ook, en door zijn ervaring begint hij het spel beter te lezen. Hij heeft waanzinnige stappen gezet", aldus de coach.

Hele jeugdopleiding in België bij Beerschot, Anderlecht en Genk

Opvallend is dat Saibari zijn volledige jeugdopleiding in België genoot. Hij speelde ondermeer voor Beerschot, KV Mechelen en Anderlecht en werkte ook de laatste drie seizoenen van zijn jeugdopleiding af bij KRC Genk, voor hij in 2020 de overstap maakte naar PSV. Daar brak hij uiteindelijk door op het hoogste niveau.





Die evolutie vertaalt zich ook in zijn marktwaarde. Volgens schattingen bedraagt die inmiddels zo’n 32 miljoen euro, al lijkt PSV komende zomer op een nog hoger bedrag te mikken. Met interesse uit Europese topcompetities groeit de kans dat Saibari een volgende stap zet.

Daar kan Genk trouwens nog van mee profiteren, want ze hebben nog een percentage van 10 procent op de doorverkoop. Met de bedragen die nu circuleren zou dat om miljoenen kunnen gaan.