Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De ontwikkeling van Ismael Saibari blijft indruk maken, maar volgens analisten zit er nog altijd meer in de middenvelder van PSV Eindhoven. In het programma Rondo op Ziggo Sport werd zijn potentieel uitvoerig besproken, met zowel lof als kritische bedenkingen.

Voormalig topspits Wim Kieft liet verstaan dat hij grote fan is van Saibari, maar tegelijk meer verwacht. “Ik heb het idee dat er veel meer in zit, als hij elke week die drive zou kunnen tonen", klonk het. Een analyse die aangeeft dat de middenvelder nog niet volledig aan zijn plafond zit.

Ook Guus Hiddink pikte in op het gesprek en verwees naar het verleden van Saibari. “Een aantal seizoenen geleden zeiden we dat er twee kilootjes af mochten. Hij was wat makkelijk", stelde hij. 

Trainer Peter Bosz reageerde echter meteen en ontkrachtte die perceptie. “Nee Guus, sorry… Mensen zeiden dat vaak, maar dat is niet waar. Als je hem in zijn blote kont ziet, dan is dat één bonk spieren!” Bosz maakte duidelijk dat het probleem nooit fysiek was, maar eerder in de afwerking zat. “Hij was onrustig in het afwerken, alles ging op kracht, waardoor hij ballen over schoot.”

Volgens Bosz heeft Saibari op dat vlak enorme vooruitgang geboekt. “Hij is rustiger geworden en voelt beter aan wanneer hij in scoringspositie komt. Technisch is hij echt sterk, fysiek ook, en door zijn ervaring begint hij het spel beter te lezen. Hij heeft waanzinnige stappen gezet", aldus de coach.

Hele jeugdopleiding in België bij Beerschot, Anderlecht en Genk

Opvallend is dat Saibari zijn volledige jeugdopleiding in België genoot. Hij speelde ondermeer voor Beerschot, KV Mechelen en Anderlecht en werkte ook de laatste drie seizoenen van zijn jeugdopleiding af bij KRC Genk, voor hij in 2020 de overstap maakte naar PSV. Daar brak hij uiteindelijk door op het hoogste niveau.

Die evolutie vertaalt zich ook in zijn marktwaarde. Volgens schattingen bedraagt die inmiddels zo’n 32 miljoen euro, al lijkt PSV komende zomer op een nog hoger bedrag te mikken. Met interesse uit Europese topcompetities groeit de kans dat Saibari een volgende stap zet.

Daar kan Genk trouwens nog van mee profiteren, want ze hebben nog een percentage van 10 procent op de doorverkoop. Met de bedragen die nu circuleren zou dat om miljoenen kunnen gaan.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
PSV
Ismael Saibari

Meer nieuws

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

09:00
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

08:59
Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

08:40
5
Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

08:20
'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

07:40
1
Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

22:00
8
De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

08:00
1
Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

20:30
10
Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

08:10
1
Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd) Analyse

Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd)

21:00
Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

07:00
1
"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

07:20
DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

06:00
Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

18:40
4
Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

21:30
1
🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

21:20
2
Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

22:55
"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

17:45
2
🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

20:45
🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

21:15
Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

20:00
1
Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

14:40
9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

15:10
3
Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

19:00
Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

19:25
8
KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

17:11
1
Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

16:40
1
PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

18:36
Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

18:20
Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

18:05
1
Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

17:35
Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

Anderlecht-fans bijzonder boos omwille van prijzen voor volgend seizoen, maar... de club staat sterk

11:40
21
Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

16:50
Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

Ilay Camara heeft duidelijke boodschap voor Standard-supporters na overstap naar Anderlecht

12:40
4
🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

16:15
1
Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

Opsteker voor KRC Genk met oog op cruciale wedstrijd tegen Westerlo

10:05
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 32
Utrecht Utrecht 2-0 NAC NAC
FC Groningen FC Groningen 2-3 Excelsior Excelsior
Ajax Ajax 2-2 PSV PSV
NEC NEC 1-1 Telstar Telstar
FC Volendam FC Volendam 0-2 Heerenveen Heerenveen
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-2 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 1-0 Heracles Heracles
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-2 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles

Nieuwste reacties

Robin Kadivnik Robin Kadivnik over 'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger' de zwerte maan de zwerte maan over Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers de zwerte maan de zwerte maan over Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties" GertjeFCB GertjeFCB over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken RememberLierse RememberLierse over Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal JaKu JaKu over Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen Thomme Thomme over De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge André Coenen André Coenen over KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs én finale Lommel-Beerschot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved