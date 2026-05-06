Johan Walckiers
Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten
De situatie van Romelu Lukaku bij Napoli is uitgegroeid tot een van de meest besproken dossiers in het Europese voetbal. Wat begon als een sportief verhaal, is intussen geëvolueerd naar een complexe mix van frustraties, misverstanden en een gebroken vertrouwensband met Antonio Conte.

Lukaku meldde zich deze week opnieuw op het trainingscomplex van Napoli in Castel Volturno, zoals afgesproken. Dat alleen al werd binnen de club gezien als een eerste stap richting een soort wapenstilstand. Toch is de realiteit dat de Rode Duivel voorlopig individueel traint en dus nog ver verwijderd is van een echte terugkeer in de kern. De situatie blijft broos en alles wijst erop dat er meer speelt dan louter sportieve keuzes.

Lukaku had meer speelkansen verwacht

Centraal in het verhaal staat het gesprek tussen Lukaku en Conte. De twee zaten ongeveer een half uur samen achter gesloten deuren. Op papier een kans om de plooien glad te strijken, maar volgens Italiaanse media werd vooral duidelijk hoe diep de breuk zit.

Beide mannen zouden ervan overtuigd zijn dat de ander hen “verraden” heeft. Conte verwijt Lukaku een gebrek aan engagement na zijn blessure, terwijl Lukaku zich dan weer in de steek gelaten voelt door zijn coach, die hem volgens hem niet voldoende speelkansen gaf om na zijn blessure opnieuw ritme op te doen.

Die wederzijdse frustratie maakt het moeilijk om te geloven dat de relatie nog volledig hersteld kan worden. Nochtans delen Lukaku en Conte een lange geschiedenis. Het was net Conte die hem eerder naar zijn absolute topniveau loodste bij Inter Milan. Die band zorgt ervoor dat Napoli de deur nog niet volledig dichtgooit. Binnen de club leeft de hoop dat hun verleden alsnog kan helpen om de situatie te ontmijnen.

Verleden van Conte en Lukaku creëert hoop

Sportief gezien is de impact groot. Lukaku zal normaal gezien ontbreken in de komende wedstrijd tegen Bologna en ook zijn inzetbaarheid op korte termijn blijft onzeker. Een mogelijke terugkeer tegen Pisa wordt niet uitgesloten, maar hangt volledig af van hoe de situatie zich de komende dagen ontwikkelt. Het is duidelijk dat Napoli voorzichtig te werk wil gaan, zowel fysiek als mentaal.

Voor Lukaku zelf komt deze periode op een bijzonder lastig moment. Hij wil topfit naar het WK, maar lijkt nog weinig matchritme te kunnen opdoen. In plaats daarvan zit hij nu in een situatie waarin zijn prestaties onder een vergrootglas liggen en zijn toekomst onzeker is. De kritiek op zijn vorm en rendement groeit, terwijl hij zelf aangeeft dat hij niets liever wil dan het team helpen op het veld.

Ofwel vinden Lukaku en Conte opnieuw een manier om samen te werken, ofwel lijkt een definitieve breuk onvermijdelijk. Al lijkt die beslissing voor de zomermercato al genomen te zijn. Napoli wil immers zijn loonlast naar beneden halen.

Wat een nieuw hoofdstuk moest worden in zijn carrière bij Napoli, dreigt uit te draaien op een verhaal van gemiste kansen en wederzijds wantrouwen. De vraag is nu niet alleen of hij nog een rol van betekenis kan spelen dit seizoen, maar ook waar zijn toekomst ligt.

"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

10:40
 Speeldag 35
Pisa Pisa 1-2 Lecce Lecce
Udinese Udinese 2-0 Torino Torino
Como Como 0-0 Napoli Napoli
Atalanta Atalanta 0-0 Genoa Genoa
Bologna Bologna 0-0 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 2-0 AC Milan AC Milan
Juventus Juventus 1-1 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Milaan Inter Milaan 2-0 Parma Parma
Cremonese Cremonese 1-2 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 4-0 Fiorentina Fiorentina

