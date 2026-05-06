Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

Een historische affiche is het, woensdagavond tussen Bayern München en PSG. Vincent Kompany zou zich na opnieuw een knotsgekke match bij Leandro Trossard kunnen voegen in de finale van de Champions League.

Het verschil in "hype" tussen de twee terugwedstrijden in de halve finales van de Champions League is behoorlijk opvallend, maar zeker niet onlogisch als je naar de heenmatchen kijkt. Vergeleken met vanavond namen er dinsdag relatief weinig volgers van het Europese voetbal plaats voor hun televisie om Arsenal en Leandro Trossard naar de finale van de Champions League te zien doorstoten.

Woensdag ligt dat helemaal anders. Na wat door velen bijna als de match van de eeuw werd omschreven, nemen Bayern München en Paris Saint-Germain het vanavond in de Allianz Arena tegen elkaar op, met als inzet een ticket naar de finale tegen de Gunners.

Wie van Bayern of PSG vervoegt Arsenal in de finale van de Champions League?

Een tweeluik dat op dit moment de grootste uitdaging uit de trainerscarrière van Vincent Kompany lijkt. Hij pakte met Bayern al zijn tweede Bundesliga, maar jaagt nu op de absolute hoofdprijs en hoopt sinds zijn omscholing naar coach zijn eerste Europese beker te kunnen omhoog houden.

Ook deze terugwedstrijd belooft opnieuw bijzonder spektakelrijk te worden. Dat liet Luis Enrique na de heenmatch eigenlijk al verstaan, toen hij op de persconferentie vertelde dat hij na overleg met zijn staf in de kleedkamer van het Parc des Princes, meteen na het laatste fluitsignaal vorige week, tot de conclusie kwam dat PSG minstens drie keer zal moeten scoren om te mogen dromen van kwalificatie.

Spektakelwedstrijd nummer twee op komst tussen Bayern en PSG?

Vincent Kompany kan de eerste Belgische trainer worden die de Champions League wint sinds Raymond Goethals in 1993 met Olympique Marseille. Daarvoor zal hij wel iets moeten neerzetten dat toch als een kleine stunt zou gelden: de titelverdediger uitschakelen, die op weg is naar de nationale titel en bovendien strijdt voor een historische Europese dubbel.



Of deze terugmatch even spectaculair wordt als de heenwedstrijd met haar negen goals, valt nu nog onmogelijk te zeggen. Maar één ding staat vast: niemand wil dit duel tussen Bayern en PSG woensdagavond missen.