Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Beerschot wil de terugmatch tegen Lommel in de finale van de Promotion Play-offs voor een vol huis spelen. Dat betekent dat er maar liefst 9.000 tickets de deur uit moeten. De club geeft alvast een tussenstand.

Brandon Morren

Ook bezoekersvak van Lommel is volledig uitverkocht

Beerschot maakte eerder deze week al bekend dat het de finale van de Promotion Play-offs voor een vol eigen stadion zal spelen, maar nu krijgt ook Lommel een boost. De Limburgers deelden via sociale media mee dat het bezoekersvak volledig uitverkocht is geraakt voor de topper. Dat het Kiel zal koken staat nu wel vast.

Het zal een serieuze boost geven voor Lommel dat een 3-1-voorsprong van de heenwedstrijd moet verdedigen. Als groen-wit de finale later ook als winnaar weet af te sluiten dan zal het Dender tegenkomen in een barragewedstrijd. Daar staat dan een plaats in de Jupiler Pro League op het spel. 

Twee goals ophalen

Beerschot de heenwedstrijd in Lommel met 3-1. Willen de troepen van Mo Messoudi nog naar de barragewedstrijden met Dender, dan moeten ze twee doelpunten ophalen in eigen huis.

Bij Beerschot hopen ze alvast dat het dit weekend gaat spoken op het Kiel. En daar horen natuurlijk supporters voor te zorgen, heel veel thuissupporters.

Tribune 4 weer open

Het Olympisch stadion heeft een totale capaciteit van om en bij de 12.000 plekken, maar die mag niet volledig benut worden. In totaal zouden er zo’n 9.000 plaatsen ter beschikking zijn.

Dat heeft ook te maken met het feit dat op het Kiel Tribune 4 opnieuw open mag. Dit deel van het stadion was het hele seizoen gesloten omdat er te weinig stewards beschikbaar waren.

Ticketverkoop

Bij Beerschot zijn ze overtuigd dat het stadion volledig vol zal lopen. Dat is een flink contrast met het reguliere seizoen in de Challenger Pro League. Toen waren er gemiddeld net geen 4.200 fans voor thuismatchen van Beerschot.

De heropening van Tribune 4 zorgt voor 2.500 extra plaatsen. Die worden als losse tickets aangeboden. “De voorverkoop loopt als een trein”, zegt communicatieverantwoordelijke Bram Vaesen aan Het Laatste Nieuws.

Er zijn voor Tribune 4 500 tickets verkocht. Voor het volledige stadion gaat het op dit moment over 2.300 tickets. Met de abonnees erbij kom je al aan een mooi aantal, maar Beerschot verwacht nog veel meer. Op de dag van de wedstrijd mogen er wel geen tickets meer verkocht worden.

Ook veel bezoekers

“Uit ervaring weten we dat de meeste tickets in de laatste twee dagen verkocht worden. We hebben er vertrouwen in dat we zaterdag voor een vol huis spelen. Dat zou betekenen dat 9.000 toeschouwers de partij bijwonen”, gaat Vaesen verder.

Lommel zou voorlopig al minstens 550 supporters hebben die naar het Kiel afzakken. De bussen van de supportersclubs zitten al volledig vol, waardoor er voor een 60-tal fans nog vervoer gezocht wordt op dit moment.

