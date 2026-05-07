"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

Brandon Morren, voetbaljournalist
Bayern München kreeg een flinke klap te verwerken met die uitschakeling in de halve finales van de Champions League tegen PSG. Maar Vincent Kompany en zijn spelers mogen de Allianz Arena met opgeheven hoofd verlaten.

Vorig jaar ging Bayern München in de kwartfinales nog met één doelpunt verschil onderuit in de heenwedstrijd, om daarna in de return gelijk te spelen tegen Inter Milan. Dit seizoen speelde zich ongeveer hetzelfde scenario af, alleen stond er nu een nog indrukwekkender PSG tegenover.

De heenmatch zal het voetbalpubliek niet snel vergeten, want die was een lust voor het oog. Maar bekeken over beide wedstrijden heen was PSG gewoon constanter. Los van zijn frustratie over enkele betwiste beslissingen van de scheidsrechter, toonde Vincent Kompany zich na afloop ook sportief tegenover de Fransen.

“Ik blijf nooit lang ontgoocheld. Natuurlijk is het zuur, want uiteindelijk hebben we beide wedstrijden verloren van een tegenstander die gewoon heel sterk was. Wij hadden beslissender moeten zijn. Proficiat aan PSG. De Champions League zit er voor ons dit seizoen op, maar volgend jaar komt er opnieuw een kans, en dat is voor mij ook een grote motivatie. Ik weet hoe moeilijk het is om die trofee te winnen en hoeveel afhangt van details”, verklaarde hij.

Bayern botste op een sterk PSG

Vince the Prince was niet de enige die het PSG van zijn pluimen voorzag. Josip Stanišić was na het laatste fluitsignaal wel nog de eerste om zich op de scheidsrechter te storten, maar in zijn interview klonk hij opvallend nuchter: “Uiteindelijk was de scheidsrechter niet de reden waarom we vandaag niet gewonnen hebben. We hebben de kwalificatie simpelweg niet verdiend. De trainer zei dat we dichtbij waren, en dat klopt waarschijnlijk ook, maar PSG bracht gewoon nét iets meer van wat nodig was om door te gaan. Wij net iets minder.”

Volgens Joshua Kimmich heeft de uitschakeling in elk geval geen enkele invloed op het vertrouwen binnen de kleedkamer in Vincent Kompany en zijn aanpak: “Iedereen in de kleedkamer gelooft dat deze ploeg de Champions League kan winnen. We geloven in de trainer, in de staf, we geloven in onszelf. Er is iets aan het groeien. Vorig seizoen waren we ook al goed en verdienden we niet minder dan Inter. Dit seizoen zaten we er nog dichter bij en waren we opgewassen tegen een heel sterk PSG.”

Het krediet van Vincent Kompany blijft enorm groot

De Duitse international ging zelfs nog een stap verder: “Van de elf jaar dat ik hier ben, was dit ons beste seizoen. Zelfs beter dan het seizoen van de treble. Toen hebben we in de eerste seizoenshelft eigenlijk geen goed voetbal gespeeld en pas later de rug gerecht. Maar als je kijkt naar regelmaat en het niveau over een volledig seizoen, dan heb ik nog nooit zo’n seizoen meegemaakt als dit.”

Vincent Kompany won de Champions League als speler nooit, ondanks de intense jacht met Manchester City vóór de Engelse club in 2023 uiteindelijk toesloeg. Als trainer zal hij dus opnieuw moeten proberen om die beker met de grote oren ooit toch nog te veroveren.

Duitsland en Bayern koken van woede na CL-uitschakeling en richten pijlen op arbitrage

13:00
📷 Keuze is gemaakt: Rode Duivels hebben basecamp voor WK 2026

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

🎥 Opvallend: Anthony Moris wordt in Saudi-Arabië ongewild meegesleurd in complottheorieën

Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

KRC Genk weet al meer: één flankaanvaller blijft, één lijkt uitgespeeld

18:00
17:36
Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

Zwaar incident na training van Real Madrid: aanvoerder naar ziekenhuis gebracht

Christian Burgess kent zijn straf na zijn uitspraken na STVV-Union

Toptransfer in de maak voor Karetsas? Gesprekken met Duitse topclub botsen op één groot probleem

'Anderlecht toont concrete interesse in aanvaller met prijskaartje van 8 miljoen euro'

Rode Duivels bereiden zich best ook voor op andere WK-tegenstander: dit is de situatie met Iran

14:20
9
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: ook Lommel krijgt ferme boost

Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

Opnieuw out: toestand van Rode Duivel baart zorgen op een maand van het WK

"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

08:50
08:25
08:15
61
2
Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

