"Beter dan in het treble-seizoen": sterke woorden die Vincent Kompany steunen

Bayern München kreeg een flinke klap te verwerken met die uitschakeling in de halve finales van de Champions League tegen PSG. Maar Vincent Kompany en zijn spelers mogen de Allianz Arena met opgeheven hoofd verlaten.

Vorig jaar ging Bayern München in de kwartfinales nog met één doelpunt verschil onderuit in de heenwedstrijd, om daarna in de return gelijk te spelen tegen Inter Milan. Dit seizoen speelde zich ongeveer hetzelfde scenario af, alleen stond er nu een nog indrukwekkender PSG tegenover.

De heenmatch zal het voetbalpubliek niet snel vergeten, want die was een lust voor het oog. Maar bekeken over beide wedstrijden heen was PSG gewoon constanter. Los van zijn frustratie over enkele betwiste beslissingen van de scheidsrechter, toonde Vincent Kompany zich na afloop ook sportief tegenover de Fransen.

“Ik blijf nooit lang ontgoocheld. Natuurlijk is het zuur, want uiteindelijk hebben we beide wedstrijden verloren van een tegenstander die gewoon heel sterk was. Wij hadden beslissender moeten zijn. Proficiat aan PSG. De Champions League zit er voor ons dit seizoen op, maar volgend jaar komt er opnieuw een kans, en dat is voor mij ook een grote motivatie. Ik weet hoe moeilijk het is om die trofee te winnen en hoeveel afhangt van details”, verklaarde hij.

Bayern botste op een sterk PSG

Vince the Prince was niet de enige die het PSG van zijn pluimen voorzag. Josip Stanišić was na het laatste fluitsignaal wel nog de eerste om zich op de scheidsrechter te storten, maar in zijn interview klonk hij opvallend nuchter: “Uiteindelijk was de scheidsrechter niet de reden waarom we vandaag niet gewonnen hebben. We hebben de kwalificatie simpelweg niet verdiend. De trainer zei dat we dichtbij waren, en dat klopt waarschijnlijk ook, maar PSG bracht gewoon nét iets meer van wat nodig was om door te gaan. Wij net iets minder.”

Volgens Joshua Kimmich heeft de uitschakeling in elk geval geen enkele invloed op het vertrouwen binnen de kleedkamer in Vincent Kompany en zijn aanpak: “Iedereen in de kleedkamer gelooft dat deze ploeg de Champions League kan winnen. We geloven in de trainer, in de staf, we geloven in onszelf. Er is iets aan het groeien. Vorig seizoen waren we ook al goed en verdienden we niet minder dan Inter. Dit seizoen zaten we er nog dichter bij en waren we opgewassen tegen een heel sterk PSG.”



Het krediet van Vincent Kompany blijft enorm groot

De Duitse international ging zelfs nog een stap verder: “Van de elf jaar dat ik hier ben, was dit ons beste seizoen. Zelfs beter dan het seizoen van de treble. Toen hebben we in de eerste seizoenshelft eigenlijk geen goed voetbal gespeeld en pas later de rug gerecht. Maar als je kijkt naar regelmaat en het niveau over een volledig seizoen, dan heb ik nog nooit zo’n seizoen meegemaakt als dit.”

Vincent Kompany won de Champions League als speler nooit, ondanks de intense jacht met Manchester City vóór de Engelse club in 2023 uiteindelijk toesloeg. Als trainer zal hij dus opnieuw moeten proberen om die beker met de grote oren ooit toch nog te veroveren.