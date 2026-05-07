Doelman Jari De Busser krijgt duidelijkheid van Club Brugge over mogelijke transfer

Brandon Morren
Jari De Busser lijkt stilaan klaar voor een volgende stap in zijn carrière. De Belgische doelman maakte indruk in Nederland en geeft nu ook zelf aan dat een vertrek bij Go Ahead Eagles deze zomer de bedoeling is.

Jari De Busser maakte de voorbije jaren naam als doelman, voornamelijk bij Go Ahead Eagles. De Nederlandse club haalde hem in 2024 weg bij Lommel SK. Hij hielp zijn nieuwe club in het seizoen 24/25 meteen aan de Nederlandse beker, wat een waar sprookje werd voor hem.

Ondertussen heeft hij zich al goed kunnen bewijzen bij onze noorderburen. Door zijn goede prestaties zal er interesse zijn, terwijl De Busser zich ook opmaakt om te vertrekken. Dat maakte hij nu ook bekend in een interview met Voetbal International.

"Als een club zo gek is om me te komen halen… Nee, zonder grappen. Het is de bedoeling dat ik een stap ga maken", benadrukt de keeper. "Ik heb het al vaker gezegd en het gaat ook in overleg met de club. Ze kennen de situatie en we hebben het voor dit seizoen besproken. Maar goed, dan moet er wel eerst een club komen. Zolang dat niet zo is, is dit geen afscheidsinterview."

Jari De Busser laat voor het eerst duidelijk in zijn kaarten kijken over mogelijke transfer

De Busser werd al gelinkt aan Club Brugge, maar Het Nieuwsblad schrijft dat die transfer niet zal doorgaan omdat blauw-zwart naar een ander profiel op zoek is. "Ze hebben mij nog niet gebeld. Het zou wel een mooie stap zijn. Club Brugge is een topclub. Ze spelen ieder jaar in Europa en doen het daar ook goed. De afgelopen jaren zijn ze heel gestaag gegroeid, altijd in de top gebleven en staan er financieel goed voor. Een fantastische club, maar als ze niet bellen…"


Voorlopig blijft het dus afwachten welke club wél zal toehappen. "De droom is altijd Engeland, het walhalla van het voetbal. Maar joh, België, Frankrijk, Nederland, het maakt me niet zo veel uit. Ik kan niet inschatten welke clubs gaan komen en of ik dat niveau aankan."

