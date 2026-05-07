Scheidsrechter kent zijn straf nadat hij voetbalster slaat

De scheidsrechter die in april een speelster van Stokkem VV sloeg na een wedstrijd, is definitief geschrapt van de bondslijsten. Daarmee trekt Voetbal Vlaanderen een harde grens na het opvallende incident in het vrouwenvoetbal.

Incident na wedstrijd in Limburg

Het incident vond plaats op 17 april na de wedstrijd tussen Stokkem VV en Lommel SK in de Limburgse eerste provinciale vrouwenreeks. Na het laatste fluitsignaal ontstond een discussie op het veld waarbij de 59-jarige scheidsrechter uit Zonhoven een speelster van Stokkem VV slagen toediende.

De feiten zorgden meteen voor grote verontwaardiging binnen het amateurvoetbal. Dat een scheidsrechter zich fysiek agressief opstelde tegenover een speelster werd door velen als ongezien beschouwd. Het Disciplinair Comité Arbitrage van Voetbal Vlaanderen onderzocht de zaak de voorbije weken uitgebreid.

Zwaarste straf van de bond

Donderdag volgde uiteindelijk het verdict: de scheidsrechter wordt definitief geschrapt van de bondslijsten en mag nooit meer wedstrijden leiden.

Volgens Voetbal Vlaanderen is de zware sanctie nodig “om het vertrouwen in de arbitrage te herstellen en de veiligheid en integriteit van het voetbal te waarborgen”, zo klonk het bij Het Nieuwsblad. De bond verwees daarbij naar de ernst van de feiten en de voorbeeldfunctie die een scheidsrechter hoort te hebben. Tijdens de zitting wijzigde de betrokken ref nog zijn versie van de feiten, maar dat veranderde niets meer aan de uiteindelijke beslissing.

Getuigenissen speelden grote rol

De uitspraak kwam er mede dankzij verschillende eensluidende getuigenissen. Vertegenwoordigers van beide clubs én een politieagent in burger beschreven de feiten volgens het bondsparket op dezelfde manier.





Ook Brent Beckers getuigde over het incident. Hij sprong tijdens de commotie over de omheining om tussenbeide te komen. Daarbij liep hij zelf een beenbreuk op nadat de scheidsrechter zijn evenwicht verloor en op hem viel. Volgens Beckers blijft het hele voorval een zwarte bladzijde voor het voetbal. Binnen Stokkem VV reageerde men opgelucht nadat duidelijk werd dat de bond streng optrad.

Emotionele impact blijft nazinderen

Voor slachtoffer Wendy Mees blijft de zaak emotioneel zwaar wegen. De ex-speelster gaf toe dat ze het psychologisch nog steeds moeilijk heeft met wat er gebeurde.

Ze speelde onlangs nog één laatste wedstrijd na aandringen van haar ploeggenoten, maar merkte dat het vertrouwen verdwenen was. “Ik vraag me nog steeds af waarom hij het heeft gedaan”, vertelde ze aan de krant.