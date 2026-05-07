Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

Brandon Morren
Bayern München strandde woensdagavond in de halve finales van de Champions League tegen PSG. Vincent Kompany zag zijn ploeg sneuvelen, maar had het na afloop vooral moeilijk met enkele discutabele fases van de arbitrage.

Vincent Kompany en Bayern München zullen niet de Champions League-finale spelen dit seizoen. De Duitsers geraakten woensdagavond maar moeilijk doorheen de muur van PSG, dat op de counter kwam spelen in de Allianz Arena. Het plan van coach Luis Enrique pakte perfect uit.

Dat terwijl De Duitsers het de hele wedstrijd lang moeilijk hadden met het creëren van kansen. Bayern domineerde de wedstrijd met balbezit, maar kon daar veel te weinig mee doen. Het gaatje vinden in de Parijse verdediging werd bijzonder ingewikkeld voor de troepen van Kompany.

Maar toch was het Kompany na afloop voornamelijk over de scheidsrechter te doen. Er waren namelijk twee opvallende fases waar hij voelde dat zijn ploeg benadeeld werd. "De beslissingen van de scheidsrechter moeten echt ter sprake komen. Wij zijn het daar gewoon niet mee eens. Natuurlijk ligt de uitschakeling in de eerste plaats ook aan onszelf, maar dit soort fases zijn wel bepalend in een halve finale tussen twee evenwaardige ploegen. En dat zou eigenlijk niet mogen", zei Kompany na afloop voor de camera's.

“Over de penalty die PSG in Parijs kreeg, hebben wij een totaal andere mening. En ook over de penaltyfase van vandaag. Duidelijker hands dan dit wordt het bijna niet", gaat Kompany verder. PSG-speler Joāo Neves kreeg de bal tegen de arm in het eigen strafschopgebied terwijl hij een onnatuurlijke houding aannam.

Maar dat doet er eigenlijk niet meer toe, want de bal kwam van een ploegmaat. Wanneer dat gebeurt kan het al geen hands meer zijn. "Er wordt dan gezegd dat het geen strafschop is omdat een ploegmaat de bal tegen hem trapte, maar die stond wel tien meter verder", gaat Kompany verder.

Dus hoe duidelijk de handsbal ook was, hij had nooit een strafschop kunnen opleveren. Maar dan was er nog die andere fase met hands, en daar heeft Kompany meer gelijk over. Nuno Mendes, die al geel achter zijn naam had staan, stopte een aanval plotseling af door de bal met zijn arm tegen te houden.

Heel het stadion zag er een tweede gele kaart in, maar die werd niet gegeven. Volgens de arbitrage was Bayern-speler Laimer voordien zelf hands begaan, maar via de beelden kunnen we afleiden dat dit helemaal niet het geval was.

“Dat het onopzettelijk hands was? Ik heb eerlijk gezegd nog nooit iemand bewust de bal met de hand zien raken", zegt Kompany erover. "Blijkbaar zou Laimer in de aanloop ook hands gemaakt hebben, maar daar heb ik geen enkel beeld van gezien. Ik stond op amper tien meter en had toen al niet het gevoel dat Laimer de bal met de hand raakte. Voor mij was dat met de heup."

“Dus ja, dan is het een duidelijke tweede gele kaart voor Mendes. Als uiteindelijk één doelpunt het verschil maakt, dan zijn zulke fases natuurlijk bijzonder zuur", besluit de Belgische trainer. Als de Portugese Nuno Mendes rood kreeg na een halfuur, dan had de wedstrijd er heel anders kunnen uitzien... Nu nemen PSG en Arsenal het tegen elkaar op in de finale, die op 30 mei wordt gespeeld.

